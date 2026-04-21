Real Madrid: El futuro de Dani Carvajal pende de un hilo

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Dani Carvajal es el actual capitán del Real Madrid y uno de los jugadores más importantes. Como todos en el club, su nivel ha estado por debajo de lo esperado, además de muchas lesiones en el año. Con eso en mente, tiene poco tiempo para estar en la lista de cara al Mundial.

Carvajal no solo está peleando por un lugar en la lista final de España de cara al Mundial 2026; también está peleando por un lugar en la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada. De hecho, en estos momentos la realidad es que estaría con un pie afuera del club.

A nivel de selección, Luis de la Fuente ha mantenido contacto directo con el defensa, garantizándole un lugar si logra tener continuidad en las últimas semanas. Por otra parte, no tiene ofertas de renovación, pero si de clubes fuera de España, con Estados Unidos y la liga árabe.

Dani Carvajal: Si no es Madrid, ¿Dónde está su futuro?

Dani Carvajal es un futbolista experimentado de 34 años que lo ha ganado todo con el Real Madrid. El español entiende que no va a recibir una oferta de renovación y tendría varias ofertas encima de la mesa. La opción de la Serie A, es una que lo atrae por mantenerse competitivo.

Inter, AC Milan y Juventus son tres de los equipos que más se han interesado en el español. De hecho, lo ven como pieza clave del once si logran convencerlo de unirse a sus respectivos clubes. Por otra parte, la opción de Arabia Saudita lo seduce pero a nivel económico.

Real Madrid y las opciones de lateral derecho para 2026-27

Sin Dani Carvajal, las opciones son bastante claras. En primer lugar, está Trent Alexander-Arnold como titular indiscutible y de la cantera el joven David Jiménez que ya debutó en el primer equipo y causó polémica. Por otra parte, en el mercado hay algunas posibilidades interesante.

De hecho, Achraf Hakimi podría ser una opción interesante ya que ha mostrado predilección en salir del club y de volver al Real Madrid. Equipo donde se formó y salió hace ya varios años atrás para convertirse en uno de los mejores laterales de la actualidad.