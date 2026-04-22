Fabio Capello advierte sobre la posible llegada de Lewandowski a la Serie A

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El mercado de fichajes en San Siro se calienta, pero no todos ven con buenos ojos la política de incorporaciones del AC Milan.

El ex entrenador italiano Fabio Capello ha alzado la voz para lanzar una advertencia clara a la directiva 'rossonera' ante los rumores que sitúan a Robert Lewandowski y la continuidad de Luka Modric en el eje del proyecto para la próxima temporada.

Para Capello, la edad es un factor determinante que el club no puede ignorar, especialmente cuando se trata de posiciones de máxima exigencia física.

Lewandowski bajo la lupa

A pesar del indiscutible historial goleador del delantero polaco, el italiano se muestra escéptico sobre su encaje en un fútbol tan táctico y físico como la Serie A a estas alturas de su carrera. El estratega sostiene que, si bien el talento es perenne, el cuerpo tiene límites.

"Yo me lo pensaría dos veces antes de fichar a Lewandowski. No se pierde el olfato goleador, ni siquiera a los 37 o a los 38 años, pero sí la fuerza física. El polaco siempre marca, pero cuando te acercas a los cuarenta es más difícil jugar de delantero que de centrocampista", explicó.

La "cruz" de Luka Modric

Fabio Capello no se detuvo en el ataque y también analizó la situación de Luka Modric. Aunque reconoció el papel vital que el croata ha desempeñado para sostener al equipo en momentos críticos, puso en duda la viabilidad de estirar su etapa en la élite un año más.

"Modric ha cargado con la cruz, manteniendo a menudo al Milan en pie. Si se quedara, ¿podría mantener este nivel a los 41 años?", expresó.

Dichas palabras llegan en un momento de reconstrucción para el Milan, que busca recuperar su dominio en la Serie A y volver a ser protagonista en Europa.