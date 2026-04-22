El Barcelona suma una nueva victoria y acaricia el título de liga

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El FC Barcelona dio un paso de gigante hacia el trono de la Liga Española tras vencer por la mínima (1-0) al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.

En un partido marcado por la tensión y el cálculo, los dirigidos por Hansi Flick lograron sumar tres puntos que podrían ser definitivos en la carrera por el campeonato.

Con este resultado, el conjunto azulgrana vuelve a estirar su ventaja a nueve puntos sobre el Real Madrid, dejando el título prácticamente visto para sentencia a falta de pocas jornadas para el final.

Gol de oro con sabor agridulce

El desenlace del encuentro llegó en el suspiro final de la primera parte. Tras una falta dentro del área, Lamine Yamal asumió la responsabilidad desde el punto de penal. El joven internacional español no falló y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 definitivo.

Sin embargo, la alegría en las gradas se transformó rápidamente en preocupación. Apenas unos segundos después de celebrar el tanto, Yamal tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Flick.

El Barça roza la gloria

Pese a la insistencia del Celta en la segunda mitad, el Barcelona supo replegarse y gestionar la ventaja con oficio. Ferrán Torres marcó el 2-0, pero el VAR decidió anular la anotación por fuera de juego.

El Barça aprovechó su oportunidad más clara en un partido de pocas concesiones. Los nueve puntos de distancia con el Madrid obligan a los blancos a un final de temporada perfecto y a esperar múltiples tropiezos azulgranas.

España está cada vez más cerca de teñirse de azulgrana. El Barcelona vuelve a demostrar que sabe sufrir para ganar, y aunque la baja de Yamal supone un contratiempo importante, el equipo ya siente el frío del metal del trofeo de Liga en sus manos.