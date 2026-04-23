Del Bernabéu a Edgbaston: Jude Bellingham adquiere parte de la franquicia de críquet de Birmingham

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La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, ha dado un paso significativo fuera de las canchas de fútbol al anunciar la compra de una participación minoritaria en el Birmingham Phoenix, la franquicia de críquet que compite en el innovador torneo The Hundred.

El centrocampista inglés adquirió el 1,2 % del equipo con sede en el histórico estadio de Edgbaston. Aunque las cifras oficiales se mantienen bajo reserva, diversos informes sugieren que la inversión supera las 800,000 libras esterlinas (aproximadamente un millón de dólares). Este movimiento se produce tras la revalorización de la franquicia, que alcanzó los 82 millones de libras cuando Knighthead Capital tomó el control del 49 % el año pasado.

Una deuda de honor con Birmingham

Para el joven de 22 años, esta decisión no responde a una simple estrategia de negocios, sino a un profundo sentido de pertenencia. Bellingham, quien creció en Stourbridge y se formó en las categorías inferiores del Birmingham City, siente que su éxito actual es, en gran medida, gracias al apoyo de su comunidad.

"Me encanta Birmingham. Estoy inmensamente agradecido por todo lo que esta ciudad ha hecho por mí", afirmó Bellingham. "Tuve la mejor formación posible, tanto en el fútbol como en la vida, gracias al Birmingham City. Siento que le debo algo a mi hogar y esta es una forma de devolver ese cariño".

Pasión por el bate y la pelota

Aunque hoy se le conoce por su dominio del balón, el críquet fue una parte fundamental de la infancia de Jude. Antes de dar el salto al estrellato internacional, el centrocampista jugó para el club Hagley en Worcestershire durante su etapa juvenil.

Su incorporación al grupo de propietarios del Phoenix lo sitúa en un círculo de inversores de alto perfil. Cabe destacar que la leyenda de la NFL, Tom Brady, también forma parte del consorcio Knighthead, vinculando a dos de los nombres más grandes del deporte mundial con el desarrollo atlético de la región de Birmingham.

El auge de "The Hundred"

La llegada de inversores privados como Bellingham es parte de una estrategia mayor de la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB) para inyectar capital y modernizar el deporte. La venta de participaciones en las ocho franquicias principales ha generado sumas récord, atrayendo a una nueva audiencia global.

La expectación por la temporada 2026 de The Hundred es máxima. El torneo, que cuenta con equipos masculinos y femeninos compitiendo bajo el mismo estandarte, comenzará el próximo 21 de julio y se desarrollará durante cuatro intensas semanas. Con Bellingham ahora como una de las caras visibles del proyecto, el Birmingham Phoenix espera no solo triunfar en el campo, sino también consolidarse como un símbolo del orgullo local.