El Al-Nassr y Cristiano Ronaldo a un paso de levantar la Champions

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El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha sellado su pasaporte a la gran final de la AFC Champions League Two tras una exhibición de contundencia en las semifinales.

El conjunto saudí se impuso con un inapelable 5-1 al Al-Ahli, asegurando su lugar en la definición del torneo donde se medirá ante el Gamba Osaka de Japón el próximo 16 de mayo.

Este torneo, la segunda competición internacional más prestigiosa del continente asiático, representa una oportunidad histórica para el club y para la estrella portuguesa.

Doblete histórico en el horizonte

El presente del Al-Nassr no podría ser más prometedor. Además de su éxito continental, el equipo marcha como líder en solitario de la Saudi Pro League con 76 puntos, manteniendo una ventaja de ocho unidades sobre el Al-Hilal a falta de solo cinco jornadas para el cierre.

De concretar ambos títulos, la temporada 2025-2026 marcaría un antes y un después por varias razones. El club rompería una racha de cinco años sin levantar trofeos oficiales a nivel de clubes (desde la Supercopa de Arabia Saudita en la temporada 20/21).

Además, serían los dos primeros títulos oficiales de Cristiano Ronaldo desde su llegada al fútbol árabe, consolidando finalmente su impacto con trofeos en las vitrinas.

A un paso del título

El duelo contra el Gamba Osaka será la prueba de fuego definitiva. Mientras el equipo gestiona su ventaja en la liga local, los focos están puestos en la final internacional.

Para Cristiano, a sus 41 años, ganar un título continental en Asia supondría otro capítulo dorado en su legendaria carrera, demostrando que su ambición competitiva permanece intacta.

La directiva y la afición ya cuentan los días para lo que podría ser la celebración más grande en la historia reciente del club de Riad.