Serge Gnabry se despide de la Champions League y del Mundial 2026 por esta terrible lesión

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El Bayern Múnich confirmó este miércoles 22 de abril una de sus peores noticias de cara al tramo final de la temporada, ya que Serge Gnabry se perderá el resto de la temporada por una terrible lesión lo que inclye los partidos de semifinales de la Champions League y el Mundial de 2026 en junio.

El internacional alemán a través de sus redes sociales señaló que no podrá formar parte de la expedición germana para el Mundial 2026 debido a una lesión en los abductores. "En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección, tengo que decir que lamentablemente se ha acabado", expresó el atacante mediante un emotivo mensaje en Instagram, poniendo fin a las especulaciones sobre su estado físico tras ausentarse en los últimos compromisos de su club.

Un cierre de temporada agridulce

La baja de Gnabry llega en un momento de contraste absoluto. El jugador había sido pieza fundamental en el esquema del Bayern Múnich, asumiendo con éxito el rol de mediapunta ante la prolongada ausencia de Jamal Musiala. Su rendimiento fue clave incluso en la serie de los cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid.

Sin embargo, la fortuna le dio la espalda en el momento menos oportuno. El alemán se lesionó durante el último entrenamiento previo al duelo contra el Stuttgart, partido en el cual el conjunto bávaro selló el título 35 de su historia en la Bundesliga.

Apoyo desde la distancia

Gnabry no ocultó su frustración por no poder ayudar al club ni a la "Mannschaft" en el tramo final de la campaña. "Los últimos días han sido difíciles", admitió, aunque aseguró que mantendrá su compromiso como un aficionado más: "Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa".

Con esta ausencia, el seleccionador alemán pierde a un efectivo polivalente y con experiencia en grandes citas, obligándolo a reajustar su lista definitiva a pocas semanas de que inicie la cita mundialista.