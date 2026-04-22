¡Viejo conocido! Caracas FC anuncia al sustituto temporal de Fernando Aristeguieta

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Horas movidas dentro del Caracas FC. En la mañana de este miércoles 22 de abril, Fernando Aristeguieta presentó su renuncia al cargo de director técnico del cuadro capitalino, luego de que este pasado lunes se confirmara la eliminación de los avileños del Torneo Apertura, después de empatar ante Zamora en Barinas.

Ante esta noticia, los avileños se pusieron manos a la obra de inmediato para atender la situación, y han llegado a un acuerdo con un viejo conocido para que asuma el cargo de entrenador del primer equipo de manera interina, hasta que culmine el Apertura y la Copa Sudamericana: Henry Meléndez.

Henry Meléndez vuelve al "Rojo"

En efecto, el Caracas FC oficializó a Henry Meléndez como su nuevo director técnico, aunque será de manera interina, siendo este el tercer interinato de Henry Meléndez con el Caracas, luego de sustituir a Francesco Stifano en 2022 y a Leonardo González en 2024.

El técnico venía siendo asistente de Fernando Aristeguieta desde su llegada, pero había sido removido de su puesto en los últimos días. Ahora, regresará para intentar estabilizar al equipo de cara al Torneo Clausura, en donde Caracas intentará dejar atrás los malos ratos y volver a competir como debería hacerlo la institución con el palmarés más amplio del país.