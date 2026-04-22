¡A la deriva! Chelsea despide a su segundo entrenador de la temporada

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Siguen los problemas en el Chelsea. Luego de la derrota sufrida este martes 21 de abril ante Brighton en la Premier League, que significó la quinta caída consecutiva para los "Blues" en el torneo liguero, el conjunto londinense anunció la destitución de su entrenador, el británico Liam Rosenior, luego de solo 23 partidos en el cargo.

La fugaz pasantía de Rosenior

El técnico llegó en enero de este año a asumir las riendas del cuadro radicado en el oeste de Londres, luego de la destitución del anterior técnico oficial, Enzo Maresca, quien había llevado al equipo a la conquista de la UEFA Europa Conference League y del primer Mundial de Clubes de 32 oncenas.

Liam Rosenior llegó al Chelsea gracias a una muy buena etapa en el Racing de Estrasburgo, equipo con el que consiguió 31 victorias en 63 partidos dirigidos en Francia. Sin embargo, no logró darle la vuelta a un vestuario que ha sido golpeado por una infinidad de problemas que parecen no tener solución inmediata.

"Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada", reza el comunicado con el que ha sido oficializada la salida del entrenador.

Además, el Chelsea anunció que Calum McFarlane asumirá como director técnico interino del equipo hasta que finalice la temporada, siendo esta la segunda oportunidad en la que asumirá este rol, ya que dirigió par de encuentros luego de la salida de Enzo Maresca, previo a la llegada de Rosenior.