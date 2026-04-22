El Real Madrid inicia el casting de entrenadores y ya tiene a su preferido

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La crisis deportiva que arrastra el Real Madrid desde la campaña pasada ha colmado la paciencia en las altas esferas del club.

Tras una dinámica de resultados insostenible, el ruido en las oficinas de Valdebebas ha dejado de ser un murmullo para convertirse en una búsqueda activa de soluciones drásticas. En este escenario, un nombre ha irrumpido con fuerza en la lista de candidatos, José Mourinho.

Casting para el banquillo

Aunque la agenda de la directiva está repleta de perfiles de alto nivel, el portugués aparece como la opción que mejor encarna el perfil de "gestor de choque" que parte de la cúpula considera necesario en este momento.

El desfile de nombres en los últimos días ha sido incesante. La dirección deportiva maneja alternativas de diversos estilos, evidenciando que el casting está en una fase decisiva.

Entre los nombres que aparecen están Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jürgen Klopp, Didier Deschamps y el "Special One".

"El jefe es el entrenador"

Sin embargo, más allá de los candidatos, el Real Madrid ha definido un perfil irrenunciable para el próximo inquilino del banquillo. La directiva considera que la plantilla necesita una sacudida estructural y que el nuevo técnico debe llegar con una premisa clara: recuperar la autoridad perdida.

Se busca un entrenador con "mano dura", capaz de tomar decisiones impopulares sin que le tiemble el pulso. El entrenador debe estar por encima de los nombres y los galones de los jugadores.

Quien no se alinee con las exigencias del técnico, perderá su puesto en el once, independientemente de su estatus o trayectoria en el club. Por ello, la figura de Mourinho gana enteros como ese "cortafuegos" capaz de resetear una plantilla que parece haber perdido la brújula.