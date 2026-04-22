Se filtran los primeros nombres del escándalo de la Serie A

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El fútbol italiano y francés se enfrenta a uno de los escándalos extra-deportivos más graves de los últimos años.

Tras el desmantelamiento de una red de prostitución por parte de la fiscalía de Milán y la Guardia di Finanza, la prensa local ha comenzado a revelar los nombres de los futbolistas y personalidades que habrían figurado como clientes de esta organización.

La investigación, que ha durado varios meses, apunta a que la red ofrecía servicios exclusivos a deportistas de élite, empresarios y celebridades, organizando eventos en hoteles de cinco estrellas y residencias privadas.

Figuras bajo la lupa

Lo que ha causado mayor impacto es la magnitud de los nombres involucrados. Según las filtraciones de las actas judiciales y escuchas telefónicas, la lista incluye a estrellas de la Serie A, jóvenes promesas y jugadores con pasado en el Calcio que ahora militan en el extranjero.

Entre los nombres mencionados en los reportes iniciales se encuentran figuras de la talla de Rafael Leão y Alessandro Bastoni, pilares de los clubes de Milán. También aparecen internacionales italianos como Riccardo Calafiori, Gianluca Scamacca y Daniel Maldini.

La conexión francesa es notable, con la mención de veteranos como Olivier Giroud y Jérémy Ménez. La lista se extiende a jugadores con gran mercado internacional como Dušan Vlahović, Achraf Hakimi y Philippe Coutinho, además de mediocampistas como Arthur Melo.

¿Cómo va la investigación?

La red, presuntamente liderada por un grupo de empresarios de eventos, no solo ofrecía acompañamiento de lujo, sino que también se investiga el suministro de sustancias como el "gas de la risa", el cual era popular en estas fiestas por ser difícil de detectar en controles rutinarios.

Es importante destacar que, hasta el momento, los futbolistas mencionados aparecen en la investigación como clientes o asistentes a los eventos, y no como investigados por delitos de trata o explotación.

El impacto en los clubes es total, y se espera que en las próximas horas las instituciones emitan comunicados oficiales ante la presión mediática y social que este caso ha generado en toda Europa.