Mujeres y fútbol: el nuevo escándalo que acosa la Serie A en Italia

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Al parecer la eliminación del Mundial 2026, siendo su tercera eliminación consecutiva de una Copa del Mundo, no fue suficiente, ya que el fútbol italiano, especial la Serie A, estaría atravesando por una nuevo escándalo en su historial.

En Italia se ha desatado un escándalo mayúsculo tras revelarse un presunto sistema de prostitución que involucraría a cerca de 50 futbolistas de la Primera División del 'Calcio'. Según las investigaciones, la red habría comenzado a operar en 2019 en Milán, organizando fiestas privadas en las que participaban jugadores, generando una fuerte conmoción dentro del fútbol italiano.

Los reportes también señalan que estas reuniones continuaron incluso durante la pandemia de COVID-19, lo que agrava aún más la situación por posibles violaciones a las restricciones sanitarias de la época. Además, se menciona el uso de “gas de la risa” (óxido nitroso) como parte del ambiente en estos encuentros tras los partidos, un detalle que ha incrementado la polémica y la atención mediática sobre el caso.

Seria A en problemas

La Guardia di Finanza desmanteló una red acusada de explotar la prostitución y organizar eventos vinculados al ocio nocturno, la cual presuntamente ofrecía servicios a futbolistas de alto nivel, incluidos jugadores del torneo doméstico. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, cerca de cincuenta jugadores, incluidos algunos de clubes como el AC Milan y el Inter de Milán, habrían estado involucrados como clientes.

La operación, bajo investigación del Tribunal de Milán a solicitud de la fiscalía, terminó con cuatro personas en arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución y blanquear capitales derivados de esta actividad, además de revelarse detalles sensibles como el caso de una mujer embarazada vinculada a uno de los implicados.