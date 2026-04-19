Celtics vs Sixers: Una serie con gran repertorio histórico

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La postemporada de la NBA se prepara para recibir uno de los choques más legendarios y cargados de mística en la historia del baloncesto profesional. Los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers se verán las caras una vez más en los playoffs, reavivando una enemistad deportiva que no solo ha definido épocas, sino que fue el origen de uno de los cánticos más icónicos y transversales del deporte estadounidense: el legendario ‘Beat L.A.’.

Un cántico nacido de la nobleza deportiva

Para entender la magnitud de este enfrentamiento, es necesario viajar en el tiempo hasta las finales de la Conferencia Este de 1982. En un séptimo juego decisivo en el Boston Garden, los Sixers estaban a punto de eliminar a los Celtics. En lugar de sumirse en el silencio o el abucheo, la afición de Boston, reconociendo la superioridad de su rival y movida por un odio común hacia los Lakers de Magic Johnson que esperaban en las Finales, comenzó a corear al unísono: “Beat L.A.! Beat L.A.!”.

Aquel momento quedó grabado como el nacimiento de un grito de guerra que hoy se escucha en cualquier estadio de Estados Unidos, pero que originalmente fue un "testigo" entregado por los Celtics a los Sixers para defender el honor del Este. Hoy, con ambos equipos situados en la élite de la liga, el duelo vuelve a cobrar una relevancia máxima.

El peso de la historia en la pista

La rivalidad entre Boston y Filadelfia es la más repetida en la historia de los playoffs de la NBA. Desde los duelos épicos entre Bill Russell y Wilt Chamberlain en los años 60, pasando por las batallas físicas de Larry Bird y Julius Erving en los 80, hasta la era moderna de Jayson Tatum y Joel Embiid, este emparejamiento siempre ha sido garantía de intensidad y dramatismo.

En esta ocasión, los condimentos no podrían ser mejores:

Boston Celtics: Llegan como uno de los grandes favoritos al título, con una plantilla profunda y una defensa asfixiante que busca devolver el trofeo Larry O'Brien a las vitrinas del TD Garden.

Philadelphia 76ers: Comandados por la potencia dominante en la pintura, los Sixers buscan romper finalmente el techo de cristal de las semifinales de conferencia y reclamar su lugar en la gloria tras años de procesos y reconstrucciones.

Más que un simple juego de baloncesto

Lo que hace especial a un Celtics-Sixers es la proximidad geográfica y la similitud de sus aficiones: apasionadas, exigentes y conocedoras de la historia del juego. No es solo una serie de siete partidos; es una lucha por la identidad del noreste de Estados Unidos.

El regreso de esta serie en los actuales playoffs supone un regalo para los puristas del baloncesto. En una liga que se globaliza a pasos agigantados, este duelo mantiene vivas las raíces de la NBA, recordando que las grandes rivalidades se forjan con décadas de victorias amargas y derrotas heroicas.

Expectativas para la serie

Los analistas predicen una serie larga y física, donde cada posesión será una batalla. El control del rebote y la efectividad desde la línea de tres puntos serán claves, pero el factor psicológico —heredado de esos años de "Beat L.A."— jugará un papel fundamental en los momentos de cierre.

¿Volverá a sonar el cántico en las gradas? ¿Podrán los Sixers superar el fantasma de Boston? La historia está a punto de escribir un nuevo capítulo, y el mundo del deporte se detiene para presenciar cómo dos de las franquicias más laureadas del mundo vuelven a chocar en el escenario más brillante de todos.