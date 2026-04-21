Napoli vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Por la fecha 34 de la Serie A, Cremonese y Napoli se enfrentan el viernes 24 de abril desde las 14:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.
Así llegan Napoli y Cremonese
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli no pudo ante Lazio en el Diego Armando Maradona. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 5 a sus rivales.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Cremonese finalizó con un empate 0-0 ante Torino. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 7 tantos.
Según el registro del historial de las últimas 3 veces que se enfrentaron, el local lleva 3 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
El anfitrión está en el tercer puesto con 66 puntos (20 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 10 PE - 17 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|4
|Juventus
|63
|33
|18
|9
|6
|28
|17
|Cremonese
|28
|33
|6
|10
|17
|-21
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 35: vs Como 1907: 2 de mayo - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 35: vs Lazio: 4 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Cremonese, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas