Napoli vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

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Por la fecha 34 de la Serie A, Cremonese y Napoli se enfrentan el viernes 24 de abril desde las 14:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Cremonese

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Lazio en el Diego Armando Maradona. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Cremonese finalizó con un empate 0-0 ante Torino. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 7 tantos.

Según el registro del historial de las últimas 3 veces que se enfrentaron, el local lleva 3 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 66 puntos (20 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 10 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 4 Juventus 63 33 18 9 6 28 17 Cremonese 28 33 6 10 17 -21

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 35: vs Como 1907: 2 de mayo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 35: vs Lazio: 4 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Cremonese, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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