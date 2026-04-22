Porto vs Sporting: Duelo por la Final de la Taça de Portugal

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El fútbol portugués se detiene. El Estadio do Dragão será el escenario de un choque de trenes donde el Sporting, actual poseedor de la Taça de Portugal, llega con la misión de proteger la mínima ventaja (1-0) cosechada en la ida. Aquel solitario gol de penalti de Luis Suárez en marzo parece lejano, pero hoy es el tesoro que los "leones" intentarán defender a capa y espada para sellar su tercera final consecutiva.

Para los dirigidos por Rui Borges, el partido es una tabla de salvación. Tras los recientes tropiezos en Europa y el campeonato, alcanzar la final de la prova rainha es vital. Sin embargo, no lo tendrán fácil: enfrente está un FC Porto que, aunque herido tras su salida de la Europa League, camina con paso firme hacia el título de liga y sueña con el ansiado doblete nacional bajo la batuta de Francesco Farioli.

Taça de Portugal: Porto y Sporting chocan en el Dragão

Mientras los dos gigantes del país resuelven sus cuentas pendientes, la otra cara de la moneda nos regala una historia de humildad y épica. En Torres Vedras, el Torreense y el Fafe se juegan el sueño de una vida. Tras el empate 1-1 en la ida, estos "matagigantes" buscan un lugar en la gran final del 24 de mayo en el Estadio Nacional de Jamor.

El Torreense sueña con repetir su hazaña de 1956, mientras que el Fafe, que ya ha dejado en el camino a clubes de primera como el SC Braga, busca ser el equipo número 27 en la historia en disputar una final. Sea cual sea el desenlace, la Taça de Portugal vivirá una jornada de emociones fuertes donde la jerarquía de los grandes se pone a prueba ante el hambre de los más modestos.