Brasil: estrella canarinha muy cerca de perderse el Mundial

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La Selección de Brasil es una de las candidatas a ganar el próximo Mundial 2026. Cuenta con el entrenador, los jugadores y la historia de su parte, pero necesita mantener a sus jugadores sanos. Una de las figuras jóvenes del equipo se lesionó y está en duda para la competición.

Carlo Ancelotti recibió una pésima noticia de cara al Mundial, ya que Estevao del Chelsea sufrió una dura lesión. El brasileño de 18 años sufrió una lesión de grado cuatro en el tendón de la corva. La misma podría llevarlo a perderse la competición más importante de la temporada.

El cuerpo médico de Brasil evalúa la gravedad del percance, está en diálogo constante con los servicios médicos del Chelsea para evaluar la situación. La evolución de la lesión de Estevao determinará los plazos exactos para volver a los terrenos de juego, por ahora es seria duda.

Eder Militao: La nueva baja que sacude a Brasil

Real Madrid tuvo su vuelta a las competiciones tras caer eliminado contra Bayern Múnich en Champions League. Lograron una victoria 2-1 contra el Deportivo Alavés, pero la nota negativa la dio Eder Militao, que terminó sustituido por otra lesión muscular en lo que va de temporada.

En una primera observación el defensor brasileño, habría sufrido un calambre fuerte en el posterior del muslo derecho. En líneas generales no es nada grave, pero se encuentra en observación hasta el día de mañana, cuando le realizarán una resonancia magnética para saber su lesión.

Es una baja sensible para la Selección de Brasil, que aspira a contar con el jugador de 28 años en la defensa. De hecho, sería titular indiscutible junto a Marquinhos para darle estabilidad a la zona más golpeada de la canarinha en la última década de competición.

Brasil y su grupo en el Mundial 2026

Brasil parte como una de las favoritas para ganar el Mundial 2026. Está en un grupo competitivo, donde deberían liderar sin problemas. De hecho, no terminar en la primera posición con 9 puntos, sería el primer problema para la selección de Carlo Ancelotti.

Brasil y el Grupo C: