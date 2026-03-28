¡Preocupación en Madrid! Vinícius Jr. no entrena con Brasil

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El parón internacional ha encendido las alarmas en el Real Madrid y en la Selección de Brasil. Vinícius Jr. no se ejercitó con el grupo en la última sesión del combinado nacional, encendiendo las dudas sobre su participación en el próximo compromiso amistoso frente a Croacia.

Tras el intenso partido contra Francia, diversos medios brasileños informaron que el extremo se sometió a pruebas médicas debido a ciertas molestias físicas.

Aunque los resultados preliminares descartan una lesión de gravedad, el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti ha preferido mantener al jugador al margen por pura precaución.

El plan de evaluación

El personal médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) seguirá de cerca su evolución durante los próximos días. En la siguiente semana se realizará una evaluación definitiva para determinar si está en condiciones de sumar minutos contra los croatas.

La consigna actual es no forzar al jugador si persiste el dolor. Vinícius Jr. es uno de los mejores del mundo y sin dudas, arriesgarlo en un amistoso no sería nada conveniente para las aspiraciones de la "Canarinha".

El Real Madrid atento

Desde Valdebebas la postura es que no tomen ningún riesgo. El Real Madrid sigue con atención cada reporte médico y espera que, en caso de que las molestias no remitan, la federación brasileña permita al jugador regresar a España de inmediato.

Con el tramo decisivo de la temporada en juego (tanto en la Champions League como en la Liga), el club blanco no quiere perder a su máxima referencia ofensiva por una recaída innecesaria en un encuentro no oficial.