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MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Algunos equipos piensan en separarse del resto rápidamente, una tarea sumamente complicada

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Meridiano

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 06:33 am
MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados
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Durante este viernes, se llevó a cabo la tercera jornada de la naciente zafra 2026 del mejor beisbol del mundo y los especialistas en deporte, ya le están haciendo seguimiento a la tabla de posiciones.

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Aunque el campeonato regular apenas está empezando, hay varios equipos que quieren marcar tendencia e iniciar un buen colchón. No obstante, aún está muy temprano, para divisar ventajas considerables entre las novenas.

Así se ponen las posiciones en el nuevo circuito de la MLB:

División Este:

  • Yankees de Nueva York (2-0)
  • Medias Rojas de Boston (1-0)
  • Orioles de Baltimore (1-0)
  • Azulejos de Toronto (1-0)
  • Rays de Tampa Bay (0-1).

División Central:

  • Tigres de Detroit (2-0)
  • Guardianes de Cleveland (1-1)
  • Reales de Kansas City (0-1)
  • Mellizos de Minnesota (0-1)
  • Medias Blancas de Chicago (0-1)

División Oeste:

  • Angelinos de Anaheim (2-0)
  • Marineros de Seattle (1-1)
  • Atléticos de Oakland (0-1)
  • Rangers de Texas (0-1)
  • Astros de Houston (0-2).

Así quedan las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  • Mets de Nueva York (1-0)
  • Nacionales de Washington (1-0)
  • Phillies de Philadelphia (1-0)
  • Bravos de Atlanta (1-0)
  • Miami Marlins (1-0).

División Central: 

  • Cerveceros de Milwaukee (1-0)
  • Cardenales de San Luis (1-0)
  • Cachorros de Chicago (0-1)
  • Pirates de Pittsburgh (0-1)
  • Rojos de Cincinnati (0-1).

División Oeste:

  • Dodgers de Los Angeles (2-0)
  • Rockies de Colorado (0-1)
  • Cascabeles de Arizona (0-2)
  • Padres de San Diego (0-2)
  • Gigantes de San Francisco (0-2).

 

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