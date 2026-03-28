MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Durante este viernes, se llevó a cabo la tercera jornada de la naciente zafra 2026 del mejor beisbol del mundo y los especialistas en deporte, ya le están haciendo seguimiento a la tabla de posiciones.

Aunque el campeonato regular apenas está empezando, hay varios equipos que quieren marcar tendencia e iniciar un buen colchón. No obstante, aún está muy temprano, para divisar ventajas considerables entre las novenas.

Así se ponen las posiciones en el nuevo circuito de la MLB:

División Este:

Yankees de Nueva York (2-0)

Medias Rojas de Boston (1-0)

Orioles de Baltimore (1-0)

Azulejos de Toronto (1-0)

Rays de Tampa Bay (0-1).

División Central:

Tigres de Detroit (2-0)

Guardianes de Cleveland (1-1)

Reales de Kansas City (0-1)

Mellizos de Minnesota (0-1)

Medias Blancas de Chicago (0-1)

División Oeste:

Angelinos de Anaheim (2-0)

Marineros de Seattle (1-1)

Atléticos de Oakland (0-1)

Rangers de Texas (0-1)

Astros de Houston (0-2).

Así quedan las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Mets de Nueva York (1-0)

Nacionales de Washington (1-0)

Phillies de Philadelphia (1-0)

Bravos de Atlanta (1-0)

Miami Marlins (1-0).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (1-0)

Cardenales de San Luis (1-0)

Cachorros de Chicago (0-1)

Pirates de Pittsburgh (0-1)

Rojos de Cincinnati (0-1).

División Oeste: