MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Durante este viernes, se llevó a cabo la tercera jornada de la naciente zafra 2026 del mejor beisbol del mundo y los especialistas en deporte, ya le están haciendo seguimiento a la tabla de posiciones.
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Aunque el campeonato regular apenas está empezando, hay varios equipos que quieren marcar tendencia e iniciar un buen colchón. No obstante, aún está muy temprano, para divisar ventajas considerables entre las novenas.
Así se ponen las posiciones en el nuevo circuito de la MLB:
División Este:
- Yankees de Nueva York (2-0)
- Medias Rojas de Boston (1-0)
- Orioles de Baltimore (1-0)
- Azulejos de Toronto (1-0)
- Rays de Tampa Bay (0-1).
División Central:
- Tigres de Detroit (2-0)
- Guardianes de Cleveland (1-1)
- Reales de Kansas City (0-1)
- Mellizos de Minnesota (0-1)
- Medias Blancas de Chicago (0-1)
División Oeste:
- Angelinos de Anaheim (2-0)
- Marineros de Seattle (1-1)
- Atléticos de Oakland (0-1)
- Rangers de Texas (0-1)
- Astros de Houston (0-2).
Así quedan las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Mets de Nueva York (1-0)
- Nacionales de Washington (1-0)
- Phillies de Philadelphia (1-0)
- Bravos de Atlanta (1-0)
- Miami Marlins (1-0).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (1-0)
- Cardenales de San Luis (1-0)
- Cachorros de Chicago (0-1)
- Pirates de Pittsburgh (0-1)
- Rojos de Cincinnati (0-1).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (2-0)
- Rockies de Colorado (0-1)
- Cascabeles de Arizona (0-2)
- Padres de San Diego (0-2)
- Gigantes de San Francisco (0-2).