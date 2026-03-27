Robert Capriles frente al reto de abril: La jugada maestra para una tarde de gloria en La Rinconada

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La reunión número 14 del óvalo de Coche gira en torno a un solo nombre: Robert Capriles. El látigo falconiano, dueño absoluto de la cima con 13 victorias, asume este domingo el reto de defender su posición de privilegio frente al acoso constante de sus colegas. Con apenas un triunfo de ventaja sobre el triple empate que mantienen Jhonathan Aray, Yoelbis González e Oliver Medina (todos con 12 fotos), Capriles sabe que esta jornada de 12 competencias es el escenario ideal para dar un golpe de autoridad en solitario.

Bajo la mirada estratégica de su agente, el campeón seleccionó seis compromisos que prometen emociones fuertes y dividendos sustanciales desde el inicio de la cartelera hasta el cierre del 5y6 nacional.

El asalto inicial: Velocidad y linaje criollo La Rinconada

La ruta al éxito para el líder arranca con Multiverso. Esta descendiente del semental criollo King Seraf demostró su valía en su salida previa tras escoltar a Ainhoa Del Valle. Ese desempeño la dejó lista para la foto, lo que la convierte en la base de confianza para los seguidores del falconiano en las pruebas no válidas.

Poco después, en la tercera del programa, Capriles confía en la evolución de Theo. Este castaño del haras La Celeste exhibe una condición física impecable en sus ejercicios matutinos, factor clave para aspirar al tope del marcador. El desafío técnico aumenta en la quinta carrera con el debut de El Gran Jhosue, un compromiso de alta exigencia donde medirá fuerzas ante el tordillo White Commander, quien llega con el aval de una actuación previa de gran nivel bajo la guía del aprendiz Medina.

El factor sorpresa y el cierre de las mayorías

Antes del inicio del juego de las mayorías, en la sexta del programa, Capriles llevará las riendas de Aptitud. El hijo de Júpiter Pluvius mostró progresos notables en la pista y surge como la carta brava para derrotar a los favoritos Tintorero e Invencible. Un triunfo aquí sacudiría las pizarras de dividendos justo antes de la campana del 5y6.

Ya en el bloque de las válidas, específicamente en la undécima prueba, el campeón apuesta por la atropellada de Cosmos. El pupilo de Chaoukat Dkomadjki buscará un tren de carrera violento para dar caza a los punteros, entre ellos Base Armador y el tordillo Rey Enigma, ambos de turno en el lote.

La jornada para el puntero de la estadística concluye en la duodécima competencia a bordo de Súper Explosiva. La castaña del haras Agua Miel enfrentó tropiezos severos en sus compromisos anteriores que limitaron su accionar. Con un desarrollo de carrera libre de contratiempos, la yegua posee el potencial necesario para decidir en los tramos finales y sellar una tarde que podría resultar definitiva en la lucha por el título del primer meeting de 2026.

Montas: Jinetes Meeting Cierra el mes de Marzo

El panorama de la estadística para este domingo favorece de forma clara al fusta falconiano en cuanto al volumen de oportunidades. En la comparación directa de compromisos, Capriles ostenta la mayor cantidad de montas entre los líderes, con un total de seis participaciones.

En contraste, sus perseguidores inmediatos enfrentan una jornada con menor margen de maniobra: Yoelbis González e Oliver Medina cumplirán con cinco compromisos cada uno, mientras que Jhonathan Aray y el siempre peligroso Francisco Quevedo quien acecha de cerca al grupo puntero apenas verán acción en tres pruebas del programa oficial.

Esta diferencia numérica otorga a Capriles una probabilidad estadística superior para estirar su ventaja de 13 victorias y consolidar su posición de honor. Con la llegada de abril en el horizonte cercano, el cierre del primer cuatrimestre del año entra en su etapa crítica.

Cada visita al recinto de ganadores en esta reunión número 14 será una pieza fundamental en el rompecabezas del campeonato, pues en el sistema de meetings de cuatro meses, la consistencia de estas semanas finales define al primer monarca de la temporada en el óvalo de Coche.