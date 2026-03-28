MLB: Mira los resultados de la jornada de este viernes 27 de marzo

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Acaba de culminar el primer viernes de la campaña 2026, la cual empezó un poco suave. No obstante, de igual forma hay que saber cómo quedaron los resultados en las distintas plazas donde se jugó pelota en esta jornada.

Exactamente, fueron ocho las plazas que contaron con choques de Grandes Ligas y en dos de ellas, hubo protagonismo venezolano. En primer lugar, apareció Andrés Giménez con un hit de oro, para dejar en el terreno a los Atléticos de Oakland y en segundo lugar, Javier Sanoja tuvo una noche perfecta de 3-3, con una carrera empujada, para terminó siendo la diferencia en el lauro de su novena.

Resultados de la MLB:

- Yankees de Nueva York 3-0 Gigantes de San Francisco

- Atléticos de Oakland 2-3 Azulejos de Toronto

- Rockies de Colorado 1-2 Marlins de Miami

- Reales de Kansas CIty 0-6 Bravos de Atlanta

- Angelinos de Anaheim 6-2 Astros de Houston

- Tigres de Detroit 5-2 Padres de San Diego

- Guardianes de Cleveland 1-5 Marineros de Seattle

- Cascabeles de Arizona 4-5 Dodgers de Los Angeles.