MLB: Así se disputará la jornada de este sábado 28 de marzo

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La primera jornada sabatina de la temporada 2026 en Las Mayores, viene cargada con una cartelera full y por ende, te mostraremos cuáles son los desafíos pautados en esta fecha.

Por primera vez en la campaña, las 30 organizaciones saltarán en una misma jornada. Además, será el estreno del zurdo campeón del mundo Eduardo Rodríguez, quien retará a los actuales campeones de la Serie Mundial.

Juegos para este sábado en la MLB: