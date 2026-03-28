MLB: Así se disputará la jornada de este sábado 28 de marzo

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La primera jornada sabatina de la temporada 2026 en Las Mayores, viene cargada con una cartelera full y por ende, te mostraremos cuáles son los desafíos pautados en esta fecha.
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Por primera vez en la campaña, las 30 organizaciones saltarán en una misma jornada. Además, será el estreno del zurdo campeón del mundo Eduardo Rodríguez, quien retará a los actuales campeones de la Serie Mundial.
Juegos para este sábado en la MLB:
- Rays de Tampa Bay (Joe Boyle) vs Cardenales de San Luis (Michale McGreevy) 2:15pm
- Nacionales de Washington (Miles Mikolas) vs Cachorros de Chicago (Cade Horton) 2:20pm
- Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) vs Azulejos de Toronto (Dylan Cease) 3:07pm
- Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) vs Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) 4:05pm
- Rangers de Texas (Jacob DeGrom) vs Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) 4:05pm
- Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) vs Rojos de Cincinnati (Brady Singer) 4:10pm
- Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Marlins de Miami (Eury Perez) 4:10pm
- Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) vs Mets de Nueva York (Mets de Nueva York) 4:10pm
- Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) vs Astros de Houston (Cristian Javier) 7:10pm
- Medias Blancas de Chicago (Sean Burke) vs Cerveceros de Milwaukee (Chad Patrick) 7:10pm
- Reales de Kansas City (Michael Wacha) vs Bravos de Atlanta (Reynaldo Lopez) 7:15pm
- Yankees de Nueva York (Will Warren) vs Gigantes de San Francisco (Tyler Mahle) 7:15pm
- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Padres de San Diego (Randy Vasquez) 8:40pm
- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Dodgers de Los Angeles (Tyler Glasnow) 9:10pm
- Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) vs Marineros de Seattle (Bryan Woo) 9:40pm.
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