Taça de Portugal: Porto y Sporting definen al finalista

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión te trae en exclusiva los partidos de vuelta de las semifinales de la Taça de Portugal, donde los mejores clubes de Portugal buscarán su boleto a la gran final en transmisiones en vivo y en exclusiva para toda Venezuela.

Clásico decisivo: FC Porto busca la remontada ante Sporting

El miércoles 22 de abril, el Estádio do Dragão será el escenario de una batalla épica. El FC Porto recibe al Sporting de Lisboa a las 3:45p.m. Los dragões ya iniciaron su preparación física, enfocados plenamente en dar vuelta al marcador.

Por su parte, el conjunto leonino llega con una ligera ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida. Un empate le bastaría al Sporting para clasificar, pero el Porto, ante su gente, promete una ofensiva total para imponerse en la eliminatoria.

Torreense y AD Fafe: Todo se define en la vuelta

La acción continúa el jueves 23 de abril a las 3:45p.m. con el choque entre SC União Torreense y AD Fafe. Ambas escuadras llegan en igualdad de condiciones luego de sellar un empate 1-1 en el primer encuentro.

¿Dónde ver la Taça de Portugal en vivo?

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