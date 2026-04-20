MLB

Yordan Álvarez alcanza la élite histórica de Cuba en un inicio de temporada electrizante

Este arranque demoledor sitúa a Álvarez como el tercer cubano en alcanzar la decena de vuelacercas antes de completar el primer mes de competición en Las Mayores

Por

Eimy Carta
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 02:09 pm
Yordan Álvarez alcanza la élite histórica de Cuba en un inicio de temporada electrizante
Suscríbete a nuestros canales

El poder de Yordan Álvarez no conoce límites. El gigante de Las Tunas ha firmado un inicio de campaña 2026 que no solo lo posiciona como el líder ofensivo de los Astros de Houston, sino que lo eleva a un altar histórico ocupado únicamente por dos de los exponentes más grandes que ha dado la pelota cubana.

Una marca de leyenda

Según datos de Baseball Reference, Álvarez se convirtió oficialmente en el tercer jugador nacido en Cuba en conectar 10 jonrones en los primeros 23 juegos de una temporada de Grandes Ligas. El toletero alcanzó esta cifra en el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 19 de abril, demostrando una frecuencia de poder asombrosa desde el día inaugural.

Con este hito, Yordan iguala lo hecho por dos figuras icónicas:

  1. Tony Pérez (1970): El legendario miembro del Salón de la Fama lo logró con los Rojos de Cincinnati en una campaña histórica.

  2. José Canseco (1999): Lo consiguió vistiendo la camiseta de los entonces Tampa Bay Devil Rays.

Consistencia generacional

Lo que hace destacar a Álvarez en esta lista es la época en la que lo consigue. Mientras Pérez y Canseco lo hicieron en eras distintas del juego, Yordan reafirma su estatus como el mejor bateador cubano de la actualidad. Su capacidad para castigar la bola hacia todas las bandas del terreno y su disciplina en el plato lo han convertido en el motor de una alineación de los Astros que busca recuperar el trono de la División Oeste de la Liga Americana.

A este paso, las proyecciones para el resto de la temporada son astronómicas. Alcanzar la doble decena de cuadrangulares antes de terminar abril pone a Álvarez en la ruta de superar sus propios registros personales y, posiblemente, amenazar récords de franquicia.

Para los aficionados en Houston y en Cuba, ver a Yordan en la misma conversación que Tony Pérez no es sorpresa, sino la confirmación de un talento generacional que sigue los pasos de los más grandes. La "Yordan-manía" está en su punto más alto, y el resto de la liga ya ha sido advertido: el cubano está en una misión histórica este 2026.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Yordan Álvarez Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 20 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?