Yordan Álvarez alcanza la élite histórica de Cuba en un inicio de temporada electrizante

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El poder de Yordan Álvarez no conoce límites. El gigante de Las Tunas ha firmado un inicio de campaña 2026 que no solo lo posiciona como el líder ofensivo de los Astros de Houston, sino que lo eleva a un altar histórico ocupado únicamente por dos de los exponentes más grandes que ha dado la pelota cubana.

Una marca de leyenda

Según datos de Baseball Reference, Álvarez se convirtió oficialmente en el tercer jugador nacido en Cuba en conectar 10 jonrones en los primeros 23 juegos de una temporada de Grandes Ligas. El toletero alcanzó esta cifra en el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 19 de abril, demostrando una frecuencia de poder asombrosa desde el día inaugural.

Con este hito, Yordan iguala lo hecho por dos figuras icónicas:

Tony Pérez (1970): El legendario miembro del Salón de la Fama lo logró con los Rojos de Cincinnati en una campaña histórica. José Canseco (1999): Lo consiguió vistiendo la camiseta de los entonces Tampa Bay Devil Rays.

Consistencia generacional

Lo que hace destacar a Álvarez en esta lista es la época en la que lo consigue. Mientras Pérez y Canseco lo hicieron en eras distintas del juego, Yordan reafirma su estatus como el mejor bateador cubano de la actualidad. Su capacidad para castigar la bola hacia todas las bandas del terreno y su disciplina en el plato lo han convertido en el motor de una alineación de los Astros que busca recuperar el trono de la División Oeste de la Liga Americana.

A este paso, las proyecciones para el resto de la temporada son astronómicas. Alcanzar la doble decena de cuadrangulares antes de terminar abril pone a Álvarez en la ruta de superar sus propios registros personales y, posiblemente, amenazar récords de franquicia.

Para los aficionados en Houston y en Cuba, ver a Yordan en la misma conversación que Tony Pérez no es sorpresa, sino la confirmación de un talento generacional que sigue los pasos de los más grandes. La "Yordan-manía" está en su punto más alto, y el resto de la liga ya ha sido advertido: el cubano está en una misión histórica este 2026.