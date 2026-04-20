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Carlos Baute se disculpa por comentarios en contra de Delcy Rodríguez

El cantante de 52 años reconoció que fue un error las burlas para la política 

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Elvis González
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 12:48 pm
Carlos Baute se disculpa por comentarios en contra de Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez y Carlos Baute / Cortesía
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El cantante y compositor venezolano Carlos Baute utilizó sus redes sociales para disculparse por cánticos en contra de Delcy Rodríguez, los cuales realizó el fin de semana en Madrid, España.

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Carlos Baute se disculpa

El intérprete de “Colgando en tus manos”, admitió sin tapujos que se dejó llevar por el momento para repetir lo que el público criollo estaba diciendo en contra de Rodríguez.

“No soy una persona racista ni creo en insulto como camino. Me disculpo y pido perdón”, dijo en el clip posteado en su perfil oficial de Instagram.

Expresó que ama Venezuela y que sabe reconocer cuando algo no se hizo bien, destacando que el insulto no fue el camino correcto para referirse a la abogada y diplomática venezolana.

“Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo”, comentó tras sus polémicas declaraciones realizadas en Puerta del Sol.

Delcy habló de las burlas

La presidenta encargada de Venezuela se tomó unos minutos de su tiempo para pedir a los criollos calma y respeto.

“Unidos estamos abriendo el camino del reencuentro nacional. Un camino desprovisto de clasismo y de racismo", dijo en un video. 

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