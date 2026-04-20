Poder en el Bronx: Judge hace historia y Ben Rice extiende su racha en barrida de los Yankees

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El Yankee Stadium fue testigo de una exhibición de poder temprano este domingo. La combinación del capitán Aaron Judge y el emergente Ben Rice sentenció el encuentro desde los primeros dos episodios, permitiendo a los neoyorquinos sellar una barrida de tres juegos ante los Reales de Kansas City y reafirmar su dominio en la Liga Americana.

El "Juez" supera a una leyenda

Aaron Judge no perdió tiempo para castigar al abridor zurdo Cole Ragans. En la misma primera entrada, Judge conectó un jonrón de dos carreras que recorrió 425 pies hacia el jardín central. Con este batazo, alcanzó los 90 cuadrangulares de por vida en el primer inning, superando oficialmente al mítico Lou Gehrig (86) para quedarse con el tercer lugar histórico de los Yankees en ese departamento.

Ahora, Judge solo tiene por delante a dos figuras inmortales en la lista de "bombarderos tempranos" de la organización:

Babe Ruth: 126 Mickey Mantle: 103 Aaron Judge: 90

Ben Rice: El factor "Breakout" de 2026

Si Judge puso la primera piedra, Ben Rice se encargó de asegurar el edificio. El primera base de 27 años continuó su ascenso meteórico al conectar un jonrón solitario en la segunda entrada hacia la famosa "short porch" del jardín derecho.

Este cuadrangular marca el cuarto partido consecutivo en el que Rice se vuela la barda, una racha que lo coloca como uno de los bateadores más calientes de las Grandes Ligas. Sus números tras este encuentro son de élite:

Jonrones en la temporada: 8 (solo uno detrás de los 9 de Judge).

8 (solo uno detrás de los 9 de Judge). Racha activa: 4 juegos seguidos con HR.

Liderazgo: Rice fue el catalizador del juego desde el inicio, negociando un boleto de seis lanzamientos antes del jonrón de Judge, lo que le permitió anotar la primera carrera del encuentro.

"Ver lo que Ben está haciendo es increíble. Siempre está en base y nos facilita mucho el trabajo a los que venimos detrás", comentó Judge tras la victoria. Por su parte, el manager Aaron Boone destacó la madurez de Rice: "Ese primer turno al bate, peleando cada lanzamiento, marcó el tono de todo el juego".

Dominio total en el montículo

Mientras la ofensiva brillaba, Ryan Weathers firmó su mejor actuación con el uniforme de rayas. El zurdo lanzó 7.1 entradas dominantes, permitiendo apenas cinco hits y ponchando a ocho bateadores para acreditarse su primera victoria de la campaña.

Con esta victoria de 7-0, los Yankees mejoran su récord a 12-9 y viajan ahora a Boston para una serie crucial contra los Medias Rojas. Con Judge rompiendo récords históricos y Rice en una racha que recuerda a los mejores sluggers de la franquicia, el equipo del Bronx parece haber encontrado la fórmula ganadora para este 2026.