MLB: José Altuve a paso firma del Salón de la Fama tras superar a leyenda Eddie Murray

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La presentación de José Altuve ha ido viento en popa en la presente temporada de las Grandes Ligas y en la jornada dominical protagonizó actuación memorable con Houston Astros. Pese a que no pudo evitar el revés ante St. Louis Cardinals, el segunda base sonó tres imparables para mantenerse en ruta de los 3,000 en su exitosa carrera en el diamante.

El pelotero venezolano se fue de 5-3, con una impulsada y anotada en el compromiso disputado en el Daikin Park, rompiendo el empate que mantenía con el miembro del Salón de la Fama, Eddie Murray, en el conteo vitalicio de juegos con tres o más indiscutibles en Las Mayores.

Con esa actuación, Altuve llegó a 220 su total de encuentros con al menos tres hits, dejando atrás los 219 de Murray y ubicándose en el puesto 54 de todos los tiempos, de acuerdo con las estadísticas de Baseball Reference. Murray, recordado como uno de los bateadores de mayor poder de la Gran Carpa con 504 jonrones, tuvo una carrera de 21 temporadas entre 1977 y 1997, brillando especialmente con los Baltimore Orioles.

José Altuve tras los rastros de Craig Biggio

Dentro de Houston:

225 Craig Biggio *

* 220 José Altuve

141 Jeff Bagwell*

Lista entre venezolanos:

252 Miguel Cabrera

220 José Altuve

188 Omar Vizquel

177 Magglio Ordoñez

Además de dejar en el camino a Murray, sus tres inatrapables en el Daikin Park le permitió quedarse a solo cinco de igualar a Craig Biggio en la historia de la organización. Este dato resalta aún más la magnitud de su trayectoria, colocándolo cada vez más cerca de las marcas más emblemáticas dentro de los Astros.

Después de 22 juegos, el camarero presenta promedio al bate de .298, 25 hits, tres jonrones, ocho remolcadas, 17 anotadas, .404 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS .880 en 84 apariciones al plato.