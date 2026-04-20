MLB: Estos son los juegos que se disputarán este lunes 20 de abril

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Este lunes, 20 de abril de 2026, inicia la quinta semana de la campaña en Las Mayores y por lo tanto nuestra misión es que puedas saber qué compromisos se disputarán en cada una de las plazas.

En esta fecha iniciarán nuevas series, tomando en cuenta que 10 organizaciones van a descansar y eso reduce también la lista de duelos pautados de 15 que se juegan regularmente a 10.

Curiosamente, el primer desafío la jornada iniciará a las 11:10 a.m. (Hira venezolana).

Juegos para hoy en la MLB:

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) 11:10 a.m.

- Astros de Houston (Spencer Arrighetti) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 6:10 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) vs Rays de Tampa Bay (por definir) 6:40 p.m.

- Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) vs Marlins de Miami (Max Meyer) 6:40 p.m.

- Bravos de Atlanta (Bryce Elder) vs Nacionales de Washington (Jake Irvin) 6:45 p.m.

- Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) vs Reales de Kansas City (Seth Lugo) 7:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Cachorros de Chicago (Colin Rea) 7:40 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Rockies de Colorado (José Quintana) 8:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Dylan Cease) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 9:38 p.m.

- Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) vs Marineros de Seattle (Emerson Hancock) 9:40 p.m.