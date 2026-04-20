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MLB: Estos son los juegos que se disputarán este lunes 20 de abril

10 equipos descansarán este lunes, lo que quiere decir que habrá solamente 10 desafíos

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Meridiano

Lunes, 20 de abril de 2026 a las 12:15 am
MLB: Estos son los juegos que se disputarán este lunes 20 de abril
FOTO: CORTESÍA
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Este lunes, 20 de abril de 2026, inicia la quinta semana de la campaña en Las Mayores y por lo tanto nuestra misión es que puedas saber qué compromisos se disputarán en cada una de las plazas.

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En esta fecha iniciarán nuevas series, tomando en cuenta que 10 organizaciones van a descansar y eso reduce también la lista de duelos pautados de 15 que se juegan regularmente a 10.

Curiosamente, el primer desafío la jornada iniciará a las 11:10 a.m. (Hira venezolana).

Juegos para hoy en la MLB:

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) 11:10 a.m.

- Astros de Houston (Spencer Arrighetti) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 6:10 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) vs Rays de Tampa Bay (por definir) 6:40 p.m.

- Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) vs Marlins de Miami (Max Meyer) 6:40 p.m.

- Bravos de Atlanta (Bryce Elder) vs Nacionales de Washington (Jake Irvin) 6:45 p.m.

- Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) vs Reales de Kansas City (Seth Lugo) 7:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Cachorros de Chicago (Colin Rea) 7:40 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Rockies de Colorado (José Quintana) 8:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Dylan Cease) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 9:38 p.m.

- Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) vs Marineros de Seattle (Emerson Hancock) 9:40 p.m.

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