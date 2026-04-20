Francisco Cervelli asiste al juego de la Juventus y es recibido por Giorgio Chiellini

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Francisco Cervelli no solamente hizo historia con Italia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, sino que se ganó el respeto de muchas personas y entes importantes de ese país. Un claro ejemplo de ello se evidenció este domingo, cuando fue invitado al juego de la Juventus, su equipo favorito de fútbol.

El conjunto "Bianconneri" derrotó en el Allianz Stadium al Bologna 2-0, en un duelo correspondiente a la fecha 33 de la Serie A y Cervelli festejó ambos tantos desde el balcón con mucha alegría.

Francisco Cervelli intercambia camiseras con Giorgio Chiellini

Algo que ratifica que el dirigente venezolano se ha ganado el respeto de los italianos, es que quien lo recibió esta tarde fue Giorgio Chiellini, Director estratégico y leyenda del equipo de Turín.

Ambas figuras pasaron un momento especial, tras intercambiar camisetas con los apellidos de cada uno. Francisco le entregó una de la selección "Azzurri" y Chiellini le dio una de la Juventus con el "Cervelli" en la parte alta de la zona de la espalda.

Francisco Cervelli hizo historia con Italia en beisbol

El manager venezolano se encargó de comandar a la novena italiana de beisbol a su primera semifinal en la historia del Clásico Mundial, convirtiéndose en la gran sorpresa del máximo evento de selecciones.

Además, vencieron al "Dream Team" de Estados Unidos y lo hicieron igualmente por vez primera desde que debutaron el este torneo.