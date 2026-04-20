MLB: Cerrador de los Padres está a tiro de récord histórico

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San Diego presume al fenómeno número uno cuando de cerrar juegos hablamos. Mason Miller, el actual cerrador de los Padres, sumó este domingo su octavo salvamento de la campaña en la victoria 2-1 frente a los Angelinos de Los Ángeles. Con una labor de una entrada en blanco y dos ponches, Miller no solo aseguró el triunfo, sino que extendió una racha que comienza a escribir capítulos dorados en los libros del equipo californiano.

A fuego puro

Miller necesitó apenas 13 pitcheos para retirar su entrada de labor. Lo más impresionante de su actuación fue la consistencia de su recta: los cinco lanzamientos rápidos que utilizó superaron la barrera de las 100 millas por hora.

Esta potencia, combinada con un control que parece haber alcanzado su madurez tras los problemas de comando que lo limitaron el año pasado, lo ha convertido en el relevista más temido de las Grandes Ligas en estas primeras tres semanas de competición.

Una efectividad de cero en lo que va de 2026

En lo que va de la presente temporada, Mason Miller no ha permitido una sola carrera; ha enfrentado a 38 bateadores, retirando a 34 de ellos. Su capacidad para abanicar rivales es, estadísticamente, una de las más altas que se han registrado en la historia moderna del beisbol.

A un paso de la inmortalidad en San Diego

La actuación de este domingo puso a Miller en el centro de la conversación histórica de los Padres. Con su entrada en blanco, el derecho alcanzó las 32 entradas y dos tercios consecutivas sin permitir anotaciones, una racha que inició el 5 de agosto de 2025 y que se mantiene activa.

Los imbatibles de San Diego

Según Sarah Langs, con este registro, Miller ya superó a figuras emblemáticas de la organización y se ubica en el segundo puesto histórico de la franquicia en cuanto a rachas de innings sin carreras:

Cla Meredith (2006): 33.2 innings. Mason Miller (2025-26): 32.2 innings (Activo). Randy Jones (1980): 30 innings. Mark W. Davis (1988): 27.2 innings. Dave A. Roberts (1970): 27.2 innings.

Miller se encuentra a tan solo un inning de igualar el récord absoluto de Cla Meredith, una marca que parecía inalcanzable y que ahora tambalea ante la potencia del joven cerrador.