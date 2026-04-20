MLB: Vladimir Guerrero Jr. alcanza las 600 carreras impulsadas en las Grandes Ligas

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El inicialista de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., grabó su nombre en un nuevo registro histórico durante la jornada dominical de las Grandes Ligas. En el enfrentamiento ante los Cascabeles de Arizona, el bateador dominicano llegó a la cifra redonda de 600 carreras remolcadas en su trayectoria profesional, consolidándose como el motor ofensivo de la organización canadiense.

La ofensiva de Toronto desplegó todo su potencial desde el primer episodio del encuentro. El equipo logró fabricar un rally de ocho anotaciones en la entrada inicial, brindando un respaldo temprano a su cuerpo de lanzadores. En este contexto, Guerrero Jr. asumió el protagonismo al finalizar la jornada con tres imparables en cinco turnos oficiales.

De los tres indiscutibles conectados por el dominicano, uno resultó determinante para cruzar el umbral de las 600 producidas.

La consistencia de Vladdy

Tras la actuación de este domingo, los números globales de Vladimir Guerrero Jr. reflejan un inicio de campaña sólido en cuanto a contacto y disciplina. Actualmente, el primera base ostenta una línea ofensiva de .333 de promedio de bateo y un porcentaje de embasado de .429.