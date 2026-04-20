MLB

MLB: Así quedaron los resultados en la jornada dominical

Por

Neyken Vegas
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 10:44 pm

Los peloteros latinos cerraron la semana encendidos con el bate

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Durante este domingo se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas y por lo tanto, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas donde se vivió pelota de la buena.

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Los peloteros latinos cerraron la semana con todo, ayudando a sus respectivas franquicias y con el madero destacó José Ramírez, además de Vladimir Guerrero Jr. Mientras que entre los lanzadores, Robert Suárez lució nuevamente dominante alcanzando su cuarto hold de la zafra.

Resultados de la jornada de hoy en la MLB:

- Piratas de Pittsburgh 6-3 Rojos de Cincinnati

- Nacionales de Washington 3-0 Gigantes de San Francisco 

- Yankees de Nueva York 7-0 Reales de Kansas City 

- Marlins de Miami 5-3 Cerveceros de Milwaukee 

- Guardianes de Cleveland 8-4 Orioles de Baltimore 

- Astros de Houston 5-7 Cardenales de San Luis

- Mellizos de Minnesota 4-7 Rojos de Cincinnati 

- Cachorros de Chicago 2-1 Mets de Nueva York 

- Rockies de Colorado 9-6 Dodgers de Los Angeles 

- Atléticos de Oakland 4-7 Medias Blancas de Chicago

- Angelinos de Anaheim 1-2 Padres de San Diego 

- Cascabeles de Arizona 4-10 Azulejos de Toronto 

- Marineros de Seattle 5-2 Rangers de Texas 

- Medias Rojas de Boston 2-6 Tigres de Detroit 

- Phillies de Philadelphia 2-4 Bravos de Atlanta.

 

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