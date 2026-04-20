NPB: ¡Tremendo! José Quijada implanta récord de salvados consecutivos en la Liga Japonesa

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Los peloteros venezolanos escriben su nombre en la historia no solamente de las Grandes Ligas, sino de otros torneos de mucho prestigio como la Liga Japonesa (NPB), donde el zurdo José Quijada implantó un récord de juegos salvados en fila.

Desde que empezó la temporada, los Yakult Swallows le dieron la tarea de ser su cerrador y no se equivocaron porque el venezolano ha lucido totalmente imbateable desde el morrito.

José Quijada establece récord de juegos salvados

En la más reciente jornada la novena de Yakult venció 3 carreras por 1 a los Yomiuri Giants y el encargado de poner el candado fue Quijada, a quien no le conectaron ninguna pelota en zona buena. Regaló dos boletos y sacó los tres outs por la vía del ponche sin aceptar carreras.

De esta manera, José llegó a ocho salvamentos de forma consecutiva, para desplazar a Taisei Ota (7) y establecer una marca de más rescates alcanzados en fila en esta liga.

José Quijada no ha dado libertades en esta zafra

El taponero venezolano empezó la campaña de forma intraficable, tras lucir una efectividad inmaculada (0.00) luego de las ocho presentaciones que ha tenido.

Quijada, acumula ocho episodios completos, en los cuales ha enfrentado a 33 bateadores y solamente tres han podido conectarle incogibles. Además, acumula 11 ponches y ha otorgado un pelotazo, siendo el relevista más efectivo de la Nippon Professional Baseball en las primeras de cambio y su nuevo registro histórico lo ratifica.