MLB: Francisco Lindor respalda a Carlos Mendoza pese a mal momento

Suscríbete a nuestros canales

La situación en Nueva York ha pasado de ser preocupante a ser crítica. Lo que parecía un bache temporal se ha transformado en una espiral negativa que no encuentra salida. Tras la derrota de esta tarde ante los Cachorros en Wrigley Field, los Mets de Nueva York han sumado su undécimo revés de forma consecutiva, una cifra que pesa toneladas sobre el clubhouse y, especialmente, sobre la figura del manager Carlos Mendoza.

Pese a tener la ventaja en la novena entrada, el relevo no pudo sostener el resultado, permitiendo que Chicago remontara y sentenciara un encuentro que deja a la organización metropolitana en una posición sumamente comprometida dentro de la División Este de la Liga Nacional.

Francisco Lindor asume la responsabilidad del equipo

Ante el incremento de los rumores sobre la continuidad del cuerpo técnico, el campocorto estrella Francisco Lindor fue tajante al término del encuentro. Lejos de señalar al banco, el puertorriqueño cerró filas en torno a su manager, asegurando que la preparación previa a los juegos ha sido la adecuada.

Lindor enfatizó que Carlos Mendoza ha realizado un trabajo fantástico en la gestión del grupo y que la información necesaria para ganar está sobre la mesa. Según el pelotero, el problema radica estrictamente en la ejecución de los jugadores en el terreno de juego. "Mendy es nuestro guía, es nuestro líder", afirmó Lindor, quitando presión sobre los hombros del estratega venezolano y pidiendo que la autocrítica se centre en quienes salen al terreno.

La esperanza puesta en el regreso de Juan Soto

En medio de esta tormenta, el nombre de Juan Soto surge como un posible bálsamo para la ofensiva neoyorquina. El dominicano, cuya ausencia se ha sentido en la parte alta del lineup, está próximo a integrarse nuevamente a la dinámica del equipo. No obstante, Lindor advirtió que la llegada de Soto no debe verse como una solución mágica a todos los problemas del equipo.