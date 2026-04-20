MLB: Andrés Muñoz sumó tercer rescate de la temporada

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El relevista mexicano Andrés Muñoz reafirmó su posición como cerrador estelar de los Marineros de Seattle. En el último enfrentamiento contra los Rangers de Texas, el sinaloense aseguró la victoria por 5-2, sumando así su tercer salvamento en lo que va de la temporada 2026.

Dominio en Arlington

Muñoz ingresó en la novena entrada con la misión de proteger una ventaja de tres carreras. Fiel a su estilo de alta velocidad, el derecho ponchó a tres bateadores en un episodio que, aunque tuvo matices atípicos, terminó sin daño para su equipo. Con este resultado, el lanzador mantiene una efectividad perfecta en situaciones de salvamento durante el presente ciclo.

A pesar de que el marcador final refleja una gestión controlada, la entrada tuvo sus momentos de tráfico. El primer ponche de la noche se convirtió en una base alcanzada para Jake Burger, quien llegó a la inicial tras un wild pitch.

No obstante, Muñoz no permitió que la situación escalara; ajustó su mecánica para retirar a los siguientes dos oponentes por la vía del ponche y selló el encuentro con un rodado inofensivo hacia la segunda base.

Contraste en sus números

Su efectividad se sitúa en 7.88 después de ocho entradas trabajadas, una cifra que se considera engañosa respecto a su nivel real de ejecución. Este promedio se debe principalmente a un par de actuaciones complicadas en situaciones donde no había juego salvado de por medio, lo que elevó sus números globales.

En contraste, los indicadores de dominio puro muestran una realidad distinta. El sinaloense registra 14 ponches en apenas ocho episodios de labor y ha mantenido el marcador en cero en siete de sus nueve apariciones totales. Además, mantiene una efectividad del cien por ciento en cada una de las oportunidades de rescate que se le han presentado hasta la fecha.