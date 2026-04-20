MLB: Mira cómo queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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La jornada dominical fue especial después de la propuesta de matrimonio del jugador de Guardianes de Cleveland Austin Hedges. Un momento que inspiró a su equipo a ganar y a mantenerse en la cima de su división.

Es por esa razón, que repasaremos cómo quedaron los puestos en cada uno de los circuitos. Además, los Yankees de Nueva York, Padres de San Diego y Cardenales de San Luis vienen inspirados tras "pasar la escoba" en sus series de fin de semana.

Así están las posiciones en el nuevo circuito

División Este:

Yankees de Nueva (13-9) Rays de Tampa Bay (12-9) Orioles de Baltimore (10-12) Medias Rojas de Boston (8-13). Azulejos de Toronto (8-13).

División Central:

Guardianes de Cleveland (13-10) Tigres de Detroit (12-10) Mellizos de Minnesota (11-11) Medias Blancas de Chicago (8-14). Reales de Kansas City (7-15).

División Oeste:

Rangers de Texas (11-11) Atléticos de Oakland (11-11) Angelinos de Anaheim (11-12) Marineros de Seattle (10-13) Astros de Houston (8-15).

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (15-7) Marlins de Miami (10-12) Nacionales de Washington (10-12) Phillies de Philadelphia (8-13) Mets de Nueva York (7-15)

División Central:

Rojos de Cincinnati (14-8) Cardenales de San Luis (13-8) Piratas de Pittsburgh (13-9) Cerveceros de Milwaukee (12-9) Cachorros de Chicago (12-9).

División Oeste: