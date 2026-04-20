MLB: Maikel García ya piensa en otro Guante de Oro gracias a estos fantásticos números

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Luego de lograr alzarse con su primer Guante de Oro durante la pasada temporada 2025, Maikel García ha iniciado el 2026 con la clara misión de repetir este galardón. El criollo ha sabido mantener la solidez en la antesala de gran manera, con la seguridad y el alcance que lo caracterizan, para convertirse en uno de los jugadores defensivos más importantes de la actualidad.

El oriundo de La Sabana no ha perdido tiempo para empezar a mostrar sus cualidades defensivas nuevamente, y desde ya lidera un gran número de estadísticas que lo perfilan desde temprano como un serio candidato a ser, por segundo año consecutivo, el mejor antesalista de la Liga Americana.

Maikel García, un guante seguro

En 22 juegos disputados hasta los momentos, Maikel García ha acumulado números defensivos realmente espectaculares, que lo ponen en el liderato de la Liga Americana entre los antesalistas.

Y es que el jugador de los Reales de Kansas City es ya el tercera base con más carreras salvadas a la defensiva dentro del joven circuito, con tres, igualado con Caleb Durbin, de los Medias Rojas de Boston. Del mismo modo, tiene cuatro outs por encima del promedio, para liderar también a los tercera bases de la Americana.

El valor de carrera de fildeo de tres (3) que muestra Maikel García es también el mejor para los antesalistas de la Liga Americana, y además, le permite tener un valor defensivo (según las métricas de Fangraphs) de 3.6, el más alto entre los jugadores de su posición en todas las Grandes Ligas. Sin duda, un inicio prometedor para su año.