MLB: José Ramírez el último en unirse a una particular fiesta

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José Ramírez siempre está en un nivel superlativo con Guardianes de Cleveland. El dominicano no solo es el líder del equipo, también los lleva a las victorias con una ofensiva potente. En ese contexto, logró entrar en una de las fiestas de la temporada 2026 en Grandes Ligas.

Ramírez en la victoria 8-4 de Guardianes contra Orioles de Baltimore registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 2 jonrones, 2 impulsadas, 2 ponches. Con esos dos cuadrangulares, alcanzó los 6 en la temporada, pero además, se unió a una fiesta muy activa en la temporada.

José es el último pelotero en registrar un juego de múltiples jonrones en 2026: Max Muncy lo hizo vs Rockies el 17 de abril, Cody Bellinger vs Reales y ahora el dominicano contra Orioles. Este trío de peloteros lo llevaron a cabo en el último fin de semana, en una particular fiesta del HR.

Jugadores en activo con múltiples jonrones en Grandes Ligas

José Ramírez es el último jugador en alcanzar múltiples jonrones en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Sin embargo, no es ni por asomo el jugador en activo con más juegos de 2+ jonrones en la liga. Eso sí, el dominicano en parte del top 10 de los jugadores con ese renglón.

Top 10 Peloteros en activo con 2+ HR en un juego:

Aaron Judge - Yankees: 47 HR Manny Machado - Padres: 43 HR Giancarlo Stanton - Yankees: 38 HR Kyle Schwarber - Phillies: 37 HR Mike Trout - Angels: 31 HR Mookie Betts - Dodgers: 31 HR Bryce Harper - Phillies: 30 HR George Springer - Azulejos: 29 HR Juan Soto - Mets: 28 HR José Ramírez - Guardianes: 28 HR (con su doblete vs Orioles)

Números de José Ramírez con Guardianes de Cleveland en 2026

José Ramírez está en un fantástico estado de forma con Guardianes de Cleveland en 2026. De hecho, está muy encaminado a lograr el 40-40 en lo que va de temporada, registra 6 HR en 23 juegos con 10 bases robadas, eso lo proyecta a: 42 HR y 70 bases robadas.

Números de Ramírez en 2026:

- 23 juegos, 83 turnos, 14 anotadas, 19 hits, 4 dobles, 6 jonrones, 12 impulsadas, 16 boletos, 13 ponches, 10 boletos, .229 PRO, .354 OBP, .494 SLG, .848 OPS