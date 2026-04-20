MLB: Elías Díaz debuta por todo lo alto con gran jornada ante Yankees

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Luego de un 2025 de altas y bajas con San Diego, el receptor venezolano Elías Díaz firmó un contrato de Ligas Menores en el mes de febrero con la organización de Reales de Kansas City, para buscar una nueva oportunidad en las Grandes Ligas. Luego de semanas de trabajo, esta oportunidad finalmente llegó.

El marabino fue subido al equipo grande de Kansas este domingo 19 de abril, con la misión de añadirle más profundidad a la receptoría de su equipo. Debutó como receptor y noveno bate en el duelo ante los Yankees de Nueva York, y si bien el resultado no fue nada positivo para los suyos, se puede decir que el criollo demostró que puede ser un toletero sumamente útil.

Debut positivo para Elías Díaz

Y es que, en efecto, Elías Díaz logró destacar en su primer juego de la campaña 2026 en las Grandes Ligas, disputado nada más y nada menos que en el Yankee Stadium. En este compromiso, Nueva York barrió completamente a Kansas, por pizarra de 7-0, pero aún así, Díaz se las arregló parar dejar su huella con el madero.

El receptor falló con roletazo al cuadro en su primer turno al bate de la temporada, pero luego se redimió de gran manera. En su segunda aparición al plato, conectó su primer hit del año, con un sencillo al jardín central. Luego, respondió de nuevo, con un doble por regla en la alta del octavo.

De esta forma, Elías Díaz inicia la zafra con una excelente demostración de contacto, en un escenario que no era para nada sencillo como lo es el Yankee Stadium. Un buen arranque para intentar aprovechar una oportunidad dorada.