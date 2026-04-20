MLB: Eury Pérez firma su primera joya de la temporada 2026

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Eury Pérez es de las confirmaciones más importantes de 2026 de Grandes Ligas. El dominicano pese a su juventud ya tiene experiencia en la liga y se espera que pueda dominar durante el año. En ese contexto, ya tuvo su primera joya de pitcheo con Marlins de Miami en su temporada.

Pérez en la victoria 5-3 de Marlins vs Cerveceros de Milwaukee registró: 6.0 entradas, 3 hits, 1 carrera limpia, 1 boleto, 7 ponches. El dominicano con esos números registró su primera gran actuación del año, dominando a una ofensiva encendida en la temporada.

Eury está proyectado por la organización para tomar el relevo de Sandy Alcántara en el equipo. Solo tiene 23 años el derecho, pero ya cuenta con las herramientas para ser dominante en la liga. Si logra manejar su comando de pitcheo a lo largo del año, tendrá muchas joyas de pitcheo.

¿Qué podemos esperar de Eury Pérez con Marlins de Miami en 2026?

Eury Pérez tiene la juventud, el talento y las herramientas para consolidarse en 2026. Marlins de Miami es el principal interesado en ver al dominicano de 23 años convertido en el lanzador que todos esperan: dominante, con victorias y ponches, pero pocas carreras limpias.

La expectativa principal es que pueda establecerse como el nuevo referente de la rotación en Marlins. Ante los constantes rumores que sitúan a Sandy Alcántara fuera del equipo antes de la fecha límite de cambios; el crecimiento de Eury se vuelve vital para el pitcheo en 2026.

El ascenso de Pérez al rol de 'as' parece ser el paso natural para una organización que históricamente ha movido a sus piezas estelares por prospectos. En esta línea, la evolución del dominicano representa el seguro de vida de Miami en un año donde no competirán como siempre.

Números de Eury Pérez con Marlins de Miami en 2026

Eury Pérez tuvo un comienzo lento con Marlins de Miami en 2026. El dominicano recibió mucho daño en sus primeras aperturas con 12 carreras limpias en 26.0 entradas. Sin embargo, su primera gran victoria con Milwaukee da un aire de esperanza de una racha importante en el año.

Números de Pérez con Marlins en 2026:

- 5 juegos, 5 aperturas, 2-1, 4.15 ERA, 26.0 entradas, 23 hits, 12 carreras limpias, 4 jonrones, 12 boletos, 27 ponches, 1.35 WHIP