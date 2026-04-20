MLB: Robert Suárez con registros de ensueño en su inicio con Atlanta Braves

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Después de consolidarse como uno de los mejores cerradores en las últimas temporadas en las Grandes Ligas, nadie vio venir que Robert Suárez dejaría ese puesto tras acordar su contrato con Atlanta Braves en la actual campaña de MLB.

Pese a no tener la dicha de poner los candados como lo hacía con San Diego Padres, función que ahora le pertenece a Raisel Iglesias dentro de la organización de Georgia, el relevista se ha adaptado a la perfección como preparador del cerrador en la vigente entrega de Las Mayores.

En la jornada dominical, el diestro experimentado se apuntó su cuarto holds de la temporada, en una presentación impecable para respaldar la victoria de su equipo (4x2) ante Philadelphia Phillies desde el Citizens Bank Park. El lanzador apenas necesitó de 16 pitcheos, 12 de ellos en la zona de strikes, para dominar a sus bateadores y concretar un ponche a cubano Adolis García, en la parte alta del octavo inning.

Robert Suárez intratable con Atlanta

Tras su sólida presentación en la que trabajó una entrada sin complicaciones y ponchó a un rival. Su dominio en el montículo sigue siendo clave dentro del bullpen, consolidándose como una pieza confiable en situaciones de presión.

Los números respaldan su gran momento: mantiene una efectividad de 0.93 y un WHIP de apenas 0.83, reflejando su control y capacidad para limitar a los bateadores rivales. Además, acumula 11 ponches en 9.2 innings lanzados, una muestra clara de su poder y consistencia en cada salida.