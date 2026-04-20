MLB: Elly De La Cruz enciende su poder con Cincinnati en 2026

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Elly De La Cruz es de los peloteros que más se esperan a nivel ofensivo en Grandes Ligas 2026. El dominicano de Rojos de Cincinnati poco a poco está calentando sus motores para producir en la campaña. De hecho, es parte del top 10 de máximos jonroneros entre latinos en la liga.

De La Cruz en la victoria 7-4 de Rojos contra Mellizos de Minnesota registró: 5 turnos, 2 anotadas, 1 hit, 1 doble, 1 ponche. Con esos números continua su buen momento en una nueva victoria de su club. De hecho, en sus últimos 7 juegos tiene: 7 CA, 7 H y 2 HR un gran nivel en 2026.

Elly con sus 6 HR es parte del top 3 de máximos jonroneros entre latinos en 2026. Solo es superado por Yordan Álvarez con 10 HR, que en estos momentos es el principal candidato al premio MVP de Liga Americana 2026. El dominicano aún tiene mucho por mostrar en un gran año.

Elly De La Cruz parte fundamental de la ofensiva de Rojos de Cincinnati en 2026

Elly De La Cruz es uno de los mejores jugadores a nivel ofensivo en Rojos de Cincinnati durante la campaña. El pelotero dominicano está en un gran estado de forma y por ahora es parte del top 3 de las estadísticas del equipo. En un año donde lideran la Central de Liga Nacional.

Top 3 de De La Cruz en Cincinnati 2026:

#1 en juegos: 22

#1 en turnos: 88

#1 en anotadas: 18

#1 en hits: 22

#1 en dobles: 5

#2 en jonrones: 6

#2 en impulsadas: 12

#3 en boletos: 10

#1 en bases robadas: 5

#2 en PRO: .261

#3 en OBP: .337

#2 en SLG: .523

#2 en OPS: .860

¿Elly De La Cruz aspira al 40-40 en 2026?

Elly De La Cruz está proyectado para pelear por el 40-40 en 2026. Para una temporada de 162 juegos, proyecta actualmente 44 cuadrangulares; mientras que a nivel de bases robadas solo 36. Sin embargo, el último renglón es lo de menos, porque puede alcanzarlos con facilidad.

El verdadero reto para el dominicano es castigar a los pitchers con batazos de cuatro esquinas. Esta es una tarea donde debe estar especialmente concentrado, ya que su máximo en MLB es de de 25 HR y la última campaña solo tuvo 22 vuelacercas en un año flojo.