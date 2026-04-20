MLB: Yordan Álvarez ya es histórico contra zurdos

Suscríbete a nuestros canales

Yordan Álvarez está acaparando un montón de titulares a lo largo de este inicio de Grandes Ligas. El cubano ha estado en un nivel superlativo a lo largo del año con Astros de Houston. De hecho, el fin de semana alcanzó un selecto grupo histórico contra lanzadores zurdos en la liga.

Álvarez en la derrota 7-5 de Astros contra Cardenales de San Luis registró: 5 turnos, 1 anotada, 1 hit, 1 cuadrangular, 1 impulsada. Con ese jonrón alcanzó los 10 en la temporada, pero lo más impresionante es que registró una marca impresionante contra lanzadores zurdos en MLB.

Yordan es parte del top 3 histórico de zurdos vs zurdos con un impresionante .321 PRO en Las Mayores. Solo superado por Ichiro Suzuki .329 PRO y Tony Gwynn .325 PRO que son líderes de la estadística. Un top para bateadores con una disciplina en el plato de nivel legendario.

Yordan Álvarez persigue una marca histórica en Liga Americana

Yordan Álvarez está demostrando que es de los peloteros más peligrosos en la caja de bateo de Grandes Ligas. El cubano está en un fantástico estado ofensivo en 2026 con Astros de Houston. De hecho, va por uno de los récords más importantes en Liga Americana.

Actualmente Aaron Judge es el pelotero con más HR en una temporada en Liga Americana. En 2022 el pelotero de Yankees de Nueva York registró 62. Yordan en esa línea, proyecta 70 vuelacercas, gracias a sus 10 HR en 23 juegos. Esto sería el nuevo récord historia en la liga.

Top 5 máximos jonroneros del 2026:

Yordan Álvarez - Astros: 10 HR Aaron Judge - Yankees: 9 HR Munetaka Murakami - White Sox: 8 HR Ben Rice - Yankees: 8 HR Jordan Walker - Cardenales: 8 HR

Números de Yordan Álvarez con Astros de Houston en 2026

Yordan Álvarez es el pelotero con mejor estado de forma de Astros de Houston en 2026. No solo lo demuestran sus números, también su desempeño en el terreno de juego, logra dar batazos importantes para ayudar al equipo a producir carreras en los momentos importantes.

Números de Álvarez en 2026:

- 23 juegos, 81 turnos, 19 anotadas, 27 hits, 7 dobles, 10 jonrones, 21 impulsadas, 19 boletos, 11 ponches, 1 base robada, .333 PRO, .471 OBP, .790 SLG, 1.261 OPS