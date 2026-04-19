Top 10: los temas de novelas venezolanas que marcaron una época ¿Cuál era tu favorito?

Suscríbete a nuestros canales

La década de los 2000 fue una etapa dorada para las novelas venezolanas. Canales como Radio Caracas Televisión y Venevisión no solo dominaron el rating, sino que también consolidaron un sello musical inolvidable.

Cada historia venía acompañada de un tema que conectaba de inmediato con la audiencia, convirtiéndose en éxitos radiales y parte de la cultura pop latinoamericana.

A continuación, un recorrido por diez canciones que marcaron esa época, con melodías que aún hoy despiertan nostalgia.

Top 10 de canciones que aún suenan en tu memoria

“A puro dolor” – Son by Four (Mis 3 Hermanas, RCTV – reimpulsada en los 2000): Aunque nació a finales de los 90, su popularidad explotó en los 2000, convirtiéndose en una de las baladas más emblemáticas asociadas a novelas.

“Poco a Poco” – Jeremías (Mi Gorda Bella): Una balada íntima que profundizó con la inolvidable historia de Valentina y Orestes, que marcó una época.

“Cosita Rica” – Voz Veis (Cosita Rica, Venevisión): Fresca, caribeña y llena de ritmo, esta canción transmite alegría y picardía, capturando el espíritu ligero y popular de la historia.

“Nuestra Historia” – Roque Valero (Ciudad Bendita, Venevisión): Con un tono nostálgico, el tema conecta con las raíces y la vida cotidiana, resaltando el valor de las experiencias compartidas.

“Me huele a soledad” – MDO (La Mujer de Judas, RCTV): Sin duda, es de las canciones más conmovedoras de esta lista, contrastando completamente con la trama de la misteriosa telenovela.

“Confusión” – Guaco (Voltea pa' que te enamores, Venevisión): Una fusión de salsa, pop y sonido tropical que transmite la sensación de enredos amorosos y emociones contradictorias en la atrapante historia protagonizada por Daniela Alvarado y Jonathan Montenegro.

“Es tu amor” – Hany Kauam (Mi prima Ciela, RCTV): Una balada romántica que expresa un amor profundo, sincero y lleno de entrega incondicional que conecta con la telenovela del año 2007.

“En tu cruz me clavaste” – Chenoa (Estrambótica Anastasia, RCTV): La fuerza de este tema aún retumba en la memoria de aquellos fanáticos que gozaron del dinamismo y el suspenso de la telenovela original de Martin Hahn.

“Blanco y Negro” – Malú (Válgame Dios, Venevisión): Su letra encaja con los conflictos morales y pasionales de la novela, donde los sentimientos no tienen tonos medios.

“Calle luna, Calle sol” – Víctor Muñoz (Calle Luna, Calle Sol, RCTV): El título corresponde al tema de Willie Colón y Héctor Lavoe del álbum "Lo mato" en 1973. El tema principal de la telenovela es una versión de Muñoz.

Más que música

Estas canciones no solo acompañaron historias, también definieron una época en la televisión venezolana. En un momento donde Radio Caracas Televisión y Venevisión competían por la supremacía, la música se convirtió en un elemento clave para conquistar audiencias.

Hoy, estos temas siguen sonando en playlists nostálgicas y redes sociales, recordando una era en la que cada novela tenía una canción capaz de quedarse para siempre en el corazón del público.