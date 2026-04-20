Karol G anuncia su gira mundial "Tropicoqueta" ¿Vendrá a Venezuela?

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Coachella 2026 fue el escenario perfecto para que la estrella colombiana Karol G anunciará su “Tropicoqueta tour”. La artista paisa de 35 años lanzó una de las noticias más esperadas por sus seguidores de todo el mundo, despertando euforia y emoción por lo que se viene.

Tour "Tropicoqueta"

Con la energía, fuerza y actitud que la caracteriza en el escenario, la popular “Bichota” gritó "Nos vamos de tour", calentando motores para todo lo será la gira que se visualiza llena de mucho éxito y estadios repletos.

Su último álbum de estudio ha sido todo un éxito en el mercado teniendo temas como “Latina foreva”, “Ivonny bonita”, “Un gatito me llamó”, “Papasito”, “Verano rosa”, entre otras.

El tour llegará tras “Mañana será bonito”, que fue un éxito rotundo en todo el mundo con estadios repletos de punta a punta, entre ellos Venezuela, donde brindó dos noches sold out en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar.

Además, recorrió Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

Aunque hasta el momento no se conoce la fecha exacta en la que Karol comenzará el tour, los fanáticos están más que listos y preparados para la compra de boletos y disfrutar de todo el talento de Carolina Giraldo Navarro.

Brillando en Coachella

El festival que se le celebró en Indio, California, Estados Unidos, no fue solo para que Karol anunciara su tour, sino también para demostrarle al mundo su fuerza como artista, con un show repleto de energía, llamativa escenografía, bailes e invitados especiales.

La estrella paisa recibió en el escenario a Becky G, Peso Pluma y su compatriota J Balvin.

El público disfrutó de principio a fin de un show limpio, creativo y tropical, demostrando la evolución de Karol, una de las latinas más influyentes de los últimos años.