El “perreo” intenso entre Karol G y Young Miko que da la vuelta al mundo

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Muchos se preguntan ¿qué pasa después de Coachella?, aunque no existe una respuesta certera, Karol G lo tiene muy claro. Después del espectáculo del 12 de abril y convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, realizó un after party con su equipo y personalidades del entretenimiento.

La celebración no pasó desapercibida, en redes sociales surgieron imágenes de lo que fue la noche para todos en el equipo de la “Bichota”. Música, bebidas y un ambiente de festejo se visualizaba en cada una de las tomas.

No obstante, un momento protagonizado por Karol G, Young Miko y Becky G ha dado la vuelta al mundo.

Karol G, Young Miko y Becky G

Durante la presentación de Karol G, varias figuras presenciaron el performance de la cantante, quienes luego fueron invitados a la celebración. Entre esas figuras destacan Young Miko y Becky G. Precisamente estas dos artistas han dado de que hablar por su “perreo” intenso.

Un video que circula en las plataformas digitales, muestra a la “Bichota” bailar de manera sugerente junto a sus colegas. Aunque todo quedó en un simple momento entre amigas, usuarios en redes sociales no dudaron en emitir fuertes comentarios por sus acciones.

Acribillan a la “Bichota”

“Estoy casi segura que Karolg va a terminar lesbi”, “Me gusta Karol G pero cuando se pone en este mood no”, “La sensualidad no controlada a la perversidad hay un paso”, “Ay, pobre Karol G ese final no se ve muy bonito”, son algunas de las opiniones en línea.