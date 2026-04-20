NBA: Estos son los juegos para la jornada de este lunes 20 de abril

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La jornada de este lunes 20 de abril en los playoffs de la NBA presenta tres duelos clave correspondientes al Juego 2 de sus respectivas series. En el enfrentamiento entre Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers, el equipo de Ohio llega con ventaja tras imponerse con autoridad en el primer partido, apoyados en el liderazgo ofensivo de Donovan Mitchell. Los canadienses, por su parte, están obligados a ajustar en defensa si quieren evitar irse a casa con una desventaja de 0-2.

En el duelo entre Atlanta Hawks y los New York Knicks, el conjunto neoyorquino parte como favorito tras mostrar solidez durante la temporada regular y en el inicio de la serie. El quinteto de la Gran Manzana han sabido imponer su defensa y ritmo de juego, mientras que Atlanta necesita mejorar su consistencia, especialmente en la pintura y en los minutos decisivos, para poder equilibrar la serie en este segundo compromiso.

Por último, en el Oeste, Minnesota Timberwolves se enfrentan a los Denver Nuggets con la presión de reaccionar tras caer en el primer partido. El vigente núcleo liderado por Nikola Jokić volvió a demostrar su jerarquía, guiando a Denver a una victoria inicial, mientras que la tropa de Anthony Edwards deberá corregir errores en ejecución ofensiva y manejo del balón si quiere competir de tú a tú en la serie.

Juegos para hoy en la NBA: 20 DE ABRIL