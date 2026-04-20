NBA: Conoce a los finalistas para el Coach del Año

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La NBA ha confirmado que JB Bickerstaff, Mitch Johnson y Joe Mazzulla son los tres finalistas oficiales para obtener el premio al Coach del Año en la temporada 2025-2026. Estos técnicos han destacado por encima del resto gracias a su capacidad para gestionar plantillas bajo presión, devolver a franquicias históricas a los primeros planos y mantener registros ganadores a pesar de las bajas sensibles en sus quintetos titulares.

La resurrección de los Detroit Pistons

El trabajo de JB Bickerstaff en la ciudad del motor ha sido calificado como transformador. Bajo su mando, los Detroit Pistons alcanzaron la impresionante cifra de 60 victorias, asegurando el liderato absoluto de la Conferencia Este. Bickerstaff logró dotar de una identidad defensiva y una cohesión envidiable a un grupo que ahora sueña con regresar a unas Finales de la NBA, instancia que la franquicia no alcanza desde hace más de dos décadas.

Su capacidad para gestionar roles y mantener la intensidad durante los 82 juegos lo coloca como un contendiente de peso al galardón.

El retorno de la mística a San Antonio

En el Oeste, Mitch Johnson ha sido el arquitecto del resurgimiento de los San Antonio Spurs. Tras años de ausencia en la postemporada, Johnson logró amalgamar el talento generacional de la plantilla con un sistema que prioriza el movimiento de balón y la eficiencia.

El mérito de Johnson radica en devolver a los Spurs a los playoffs por primera vez desde 2019, gestionando la presión de un mercado que exigía resultados inmediatos y logrando que el equipo finalizara con un registro de 62 triunfos, el mejor de la liga junto a los líderes del Este.

La resiliencia en Boston

La nominación de Joe Mazzulla destaca por la gestión de crisis y la profundidad de sistema. A pesar de perder a Jayson Tatum, su principal referente ofensivo, durante casi toda la campaña regular, Mazzulla se las ingenió para que los Celtics no perdieran el paso.

Gracias a ajustes tácticos constantes y un aprovechamiento máximo de su rotación, Boston finalizó como el segundo mejor equipo del Este. Esta nominación premia la capacidad del estratega para mantener una estructura ganadora por encima de las individualidades, demostrando que su pizarra es una de las más sólidas de la competición.