Victor Wembanyama inicia su camino en los Playoffs con una estadística defensiva aterradora

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La espera ha terminado para la ciudad del Álamo. Siete años después de su última aparición en postemporada, los San Antonio Spurs regresan al escenario grande, y lo hacen de la mano de un jugador que está rompiendo todos los moldes estadísticos y físicos de la liga: Victor Wembanyama.

La estadística que acompaña a Wembanyama en su primer salto entre dos en playoffs es, sencillamente, inverosímil. De los 547 jugadores de la NBA que han compartido duela con él desde su debut, 273 han sido víctimas de sus tapones.

Este registro de casi el 50% de efectividad bloqueadora contra oponentes únicos subraya no solo su envergadura, sino su capacidad de intimidación. Ningún guardia o interno en la historia moderna de la liga había registrado tal nivel de "limpieza" de rivales en tan poco tiempo, convirtiendo la pintura de San Antonio en una zona de exclusión aérea.

El duelo: Spurs (#2) vs. Trail Blazers (#7)

Tras una temporada regular dominante de 62 victorias, los Spurs parten como claros favoritos en esta serie de primera ronda. Por su parte, los Portland Trail Blazers llegan tras superar el Play-In y buscan dar la campanada apoyándose en su núcleo joven.

La clave: Wembanyama llega tras superar una contusión en la caja torácica que lo marginó de los últimos juegos de la fase regular. El cuerpo médico de los Spurs lo ha habilitado completamente para el duelo de hoy.

El dato: Curiosamente, el francés no enfrentó a Portland en ninguno de los tres duelos de temporada regular por lesiones menores, por lo que esta noche será el primer contacto real de los Blazers con la "Torre Francesa" en 2026.

El partido de hoy representa mucho más que un inicio de serie. Es la validación del proyecto de reconstrucción de los Spurs y el inicio de lo que muchos proyectan como una de las carreras de postemporada más prolíficas en la historia del baloncesto. Con el Frost Bank Center a máxima capacidad, el mundo de la NBA se detiene para ver si el dominio defensivo de "Wemby" puede trasladarse a la intensidad del "todo o nada" que definen los playoffs.