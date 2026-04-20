NBA: Estos son los finalistas al MVP

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La NBA ha oficializado los nombres que competirán por el galardón individual más prestigioso del baloncesto mundial. En el marco del inicio de los playoffs, la liga anunció las ternas para los premios de la temporada regular, donde la lucha por el Jugador Más Valioso acapara todos los reflectores con tres perfiles que han redefinido el dominio en la duela.

Batalla por el trono

La lista final la integran Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama. Cada uno llega con argumentos que sitúan esta votación como una de las más cerradas de los últimos tiempos.

Shai Gilgeous-Alexander, figura central de Oklahoma City Thunder, busca emular la gesta de Stephen Curry al intentar ser el primer base en ganar el premio de forma consecutiva desde 2016. Con un promedio de 31.1 puntos, 6.6 asistencias y 4.3 rebotes, SGA ha firmado su cuarta temporada promediando al menos 30 unidades, una cifra que lo coloca en la misma mesa de leyendas como Michael Jordan y Jerry West.

Por su parte, Nikola Jokic tiene una cita con la historia absoluta. El centro de los Denver Nuggets aspira a su cuarto MVP de por vida, algo que solo han logrado iconos de la talla de Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan y LeBron James. El serbio volvió a desafiar la lógica al promediar un triple-doble con 27.7 puntos, 12.9 rebotes y 10.7 asistencias, uniéndose a Oscar Robertson y Russell Westbrook como los únicos en finalizar una campaña con tales registros.

La gran irrupción en la terna principal es la de Victor Wembanyama. En apenas su tercera temporada, el francés ha llevado a los San Antonio Spurs a un registro de 62 victorias. Sus números de 25.0 puntos y 11.5 rebotes se ven potenciados por su faceta defensiva, donde lideró la NBA con 3.1 tapones por encuentro, superando ampliamente a competidores como Chet Holmgren. De ganar, se uniría a los históricos de la franquicia Tim Duncan y David Robinson.