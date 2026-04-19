Bajo la lupa médica: La rodilla de Anthony Edwards condiciona el futuro de los Timberwolves

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Lo que se proyectaba como un duelo de titanes en la Conferencia Oeste ha tomado un matiz sombrío para Minnesota. Tras la caída 116-105 ante los Nuggets, la atención no se centra en la pizarra, sino en el estado de salud de Anthony Edwards, quien según el periodista Jon Krawczynski, se vio "forzado" y con evidentes problemas de movilidad durante gran parte del compromiso.

El diagnóstico: Un obstáculo conocido

La lesión que aqueja a "Ant-Man" es técnicamente conocida como síndrome de dolor patelofemoral, o coloquialmente, "rodilla de corredor". Este padecimiento afecta la alineación y el cartílago de la rótula, provocando un dolor agudo ante movimientos explosivos, saltos y cambios de dirección, elementos fundamentales en el juego de Edwards.

La gravedad del asunto radica en el precedente: esta es la misma lesión que mantuvo a Stephen Curry fuera de acción por un periodo prolongado. El manejo de esta dolencia es delicado, ya que el descanso es la principal medicina, un lujo que los Timberwolves no parecen tener en medio de una serie de primera ronda ante los vigentes campeones.

Rendimiento mermado en el Juego 1

Durante el primer choque de la serie, fue notable que Edwards carecía de su habitual primer paso explosivo. Aunque intentó mantenerse en cancha para liderar a su equipo, las limitaciones físicas permitieron que la defensa de Denver lo contuviera con mayor facilidad de lo habitual. El reporte de Krawczynski subraya que el jugador estuvo "realizando un esfuerzo titánico" solo para mantenerse en la rotación, pero su capacidad para impactar el juego en ambos lados de la duela se vio drásticamente reducida.

El cuerpo médico de Minnesota se encuentra en una carrera contra el reloj. Con el Juego 2 en el horizonte, el equipo deberá decidir si continúa utilizando a un Edwards limitado (con el riesgo de agravar la lesión) o si opta por un plan de manejo de carga que le permita recuperar algo de frescura.

Para los Timberwolves, perder la plenitud física de su mejor anotador frente a un rival de la talla de Nikola Jokić representa un desafío monumental. La estrategia de cara al resto de la serie dependerá enteramente de cómo responda la rodilla de Edwards a los tratamientos de desinflamación en las próximas 48 horas.