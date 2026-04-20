NBA: Mira quienes son los tres finalistas que buscan el Novato del Año

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La NBA ha hecho oficial la terna que competirá por el trofeo al Novato del Año en la temporada 2025-2026, destacando a Cooper Flagg, Kon Knueppel y VJ Edgecombe como los rostros más brillantes de la nueva generación.

El joven talento de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg, llega a esta instancia como el principal candidato tras firmar una campaña sin precedentes para un debutante. Con promedios de 21.0 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos, Flagg se convirtió en el primer jugador desde Michael Jordan en liderar a su equipo en todos esos rubros durante su año de estreno. Su capacidad para influir en ambos lados de la cancha y su madurez en los momentos determinantes han consolidado su estatus como una estrella emergente en la liga.

Kon Knueppel y el récord histórico de triples en Charlotte

En Charlotte, la irrupción de Kon Knueppel ha redefinido el potencial perimetral de los Hornets. Knueppel hizo historia al convertirse en el primer novato en la cronología de la NBA en liderar la liga en triples anotados con un total de 273. Su aporte ofensivo de 18.5 puntos y 5.3 asistencias fue el motor principal para que el equipo peleara hasta el último momento en el torneo Play-In. Su precisión desde la larga distancia lo ha posicionado como uno de los tiradores más letales del circuito en su primer año como profesional.

Consistencia y explosividad en Philadelphia

La terna la completa VJ Edgecombe, quien ha sido fundamental para los esquemas de los Philadelphia 76ers. Edgecombe demostró una regularidad asombrosa al finalizar la temporada regular con promedios de 16.0 puntos, 5.6 rebotes y 4.2 asistencias. Su capacidad atlética y su visión de juego le permitieron adaptarse rápidamente al sistema de los Sixers, aportando equilibrio tanto en la generación de juego como en la captura de rebotes, factores que le han valido el reconocimiento de la prensa especializada y su lugar entre los tres mejores novatos del ciclo.